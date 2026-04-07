Rezolucja ONZ ws. Cieśniny Ormuz. Twarde stanowisko Chin

Jak przekazuje Reuters, dokument został znacząco złagodzony po zdecydowanej reakcji Chin, które zagroziły jego zawetowaniem pierwotnej wersji dokumentu.

Rezolucja bez zgody na użycie siły

Najważniejszą zmianą w najnowszej wersji dokumentu jest usunięcie zapisów dopuszczających użycie siły. Jak ujawniła agencja Reuters, projekt nie zawiera "żadnego upoważnienia do użycia siły w celu zapewnienia ochrony transportu morskiego w Cieśninie Ormuz".

Zamiast tego rezolucja "zdecydowanie zachęca państwa zainteresowane korzystaniem ze szlaków żeglugi w Cieśninie Ormuz do koordynowania wysiłków o obronnej naturze, adekwatnych do okoliczności", które mają służyć bezpieczeństwu żeglugi. W dokumencie wskazano, że działania te mogą obejmować m.in. eskortowanie jednostek handlowych. Projekt podkreśla również potrzebę powstrzymania prób zamknięcia, zablokowania lub utrudniania międzynarodowej żeglugi w rejonie.

Chiny: Użycie siły grozi eskalacją

Złagodzenie treści rezolucji to bezpośredni efekt stanowczego sprzeciwu Chin. Pekin jasno sygnalizował, że nie poprze dokumentu, jeśli znajdą się w nim zapisy umożliwiające działania militarne. Chińska dyplomacja ostrzegła, że takie rozwiązania oznaczałyby "legitymizowanie bezprawnego i niekontrolowanego użycia siły, które nieuchronnie prowadziłoby do dalszej eskalacji sytuacji i miało poważne konsekwencje".

5 kwietnia szef chińskiej dyplomacji, Wang Yi, po rozmowie z Siergiejem Ławrowem, zapowiedział dalszą współpracę Pekinu i Moskwy w Radzie Bezpieczeństwa ONZ na rzecz deeskalacji napięć na Bliskim Wschodzie. Podkreślił również, że kluczowym warunkiem odblokowania cieśniny jest jak najszybsze przerwanie walk w regionie.

Głosowanie zaplanowano na godzinę 17 czasu polskiego. Inicjatorem projektu jest Bahrajn, sprawujący rotacyjne przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa. Dyplomaci przyznają, że nad ostatecznym kształtem dokumentu pracowano w kilku wersjach, próbując uniknąć sprzeciwu stałych członków Rady dysponujących prawem weta, w szczególności Chin i Rosji, utrzymujących bliskie relacje z Iranem.

Trump daje Iranowi 48 godzin. "Zanim zapanuje tam piekło"Czytaj też:

"Nigdy nie powróci do dawnego stanu". Iran odrzuca żądania Trumpa