Jest plan zakończenia działań wojennych. Może wejść w życie niemal natychmiast

Reuters informuje, powołując się na źródło, że Pakistan opracował i w ciągu nocy przekazał Iranowi i Stanom Zjednoczonym porozumienie mające na celu zakończenie działań wojennych. Przedstawiono w nim dwuetapowe podejście z natychmiastowym zawieszeniem broni, po którym nastąpi kompleksowe porozumienie.

Plan zakończenia działań wojennych. Może wejść w życie już dzisiaj

„Wszystkie elementy muszą zostać uzgodnione dzisiaj” – powiedziało źródło, dodając, że wstępne porozumienie zostanie sporządzone w formie memorandum o porozumieniu, sfinalizowanego drogą elektroniczną za pośrednictwem Pakistanu, jedynego kanału komunikacji w rozmowach.

Agencja Axios poinformowała w niedzielę, że Stany Zjednoczone, Iran i regionalni mediatorzy rozmawiają o potencjalnym 45-dniowym zawieszeniu broni w ramach dwuetapowego porozumienia, które mogłoby doprowadzić do trwałego zakończenia wojny.

Według źródła agencji Reuters, dowódca pakistańskiej armii Asim Munir, „przez całą noc” kontaktował się z wiceprezydentem USA J.D. Vancem, specjalnym wysłannikiem Stevem Witkoffem i irańskim ministrem spraw zagranicznych Abbasem Araqchim.

Cieśnina Ormuz zostanie ponownie otwarta?

Zgodnie z propozycją, zawieszenie broni weszłoby w życie natychmiast, otwierając ponownie cieśninę Ormuz.

Porozumienie, roboczo nazwane „Porozumieniem z Islamabadu”, obejmowałoby regionalne ramy dla cieśniny, a ostateczne rozmowy miałyby się odbyć osobiście w Islamabadzie.

Nie było natychmiastowej odpowiedzi ze strony przedstawicieli USA i Iranu. Rzecznik pakistańskiego MSZ Tahir Andrabi odmówił komentarza.

Irańscy urzędnicy poinformowali wcześniej agencję Reuters, że Teheran dąży do trwałego zawieszenia broni z gwarancją, że nie zostanie ponownie zaatakowany przez USA i Izrael.

Poinformowali też, że Iran otrzymał wiadomości od mediatorów, w tym z Pakistanu, Turcji i Egiptu.

Źródło przekazało, iż oczekuje się, że ostateczne porozumienie będzie obejmować irańskie zobowiązania do nierozpoczęcia prac nad bronią jądrową w zamian za złagodzenie sankcji i uwolnienie zamrożonych aktywów.

Z kolei dwa źródła pakistańskie podały, że Iran nie podjął jeszcze żadnych działań, mimo wzmożonych działań cywilnych i wojskowych.

„Iran jak dotąd nie odpowiedział” – powiedziało jedno ze źródeł, dodając, że propozycje poparte przez Pakistan, Chiny i Stany Zjednoczone dotyczące tymczasowego zawieszenia broni nie spotkały się do tej pory z żadnym zobowiązaniem.

