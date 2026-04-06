Zawieszenie broni między USA i Iranem? Nowe informacje w sprawie

Informację przekazał portal Axios, powołując się na cztery źródła amerykańskie, izraelskie i regionalne, które mają posiadać wiedzę na temat rozmów.
Wojna w Iranie. "Porozumienie miałoby składać się z dwóch faz"
Źródła portalu twierdzą, że porozumienie miałoby składać się z dwóch faz. Pierwsza to trwający 45 dni rozejm, z możliwością przedłużenia, w trakcie którego negocjowano by warunki trwałego pokoju. Drugi to ostateczne porozumienie kończące wojnę. W rozmowach – według źródeł serwisu – mają pośredniczyć Pakistan, Egipt i Turcja.
Zgodnie z doniesieniami portalu, bezpośrednią komunikację za pomocą wiadomości tekstowych, mają prowadzić wysłannik Donalda Trumpa Steve Witkoff i irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghczi.
Trump domaga się otwarcia cieśniny Ormuz
W niedzielę Donald Trump po raz kolejny domagał się otwarcia przez Iran strategicznej cieśniny Ormuz.
„Wtorek będzie Dniem Elektrowni i Dniem Mostów w jednym. Czegoś takiego jeszcze nie było. Otwórzcie tę pier... cieśninę, wy szaleni dranie, albo będziecie żyć w piekle” – napisał prezydent USA w serwisie Truth Social.
Termin stawianego przez Donalda Trumpa ultimatum upływa we wtorek o godz. 20:00 czasu lokalnego.
Amerykański przywódca w rozmowie z Axios stwierdził, że „istnieje duża szansa na porozumienie”. Powtórzył przy tym groźby wysadzenia „wszystkiego w powietrze”.
Iran zagroził odwetem na infrastrukturę energetyczną i wodną państw Zatoki Perskiej.
Axios podkreśla, że kluczowymi punktami spornymi między USA a Iranem, pozostają kwestia otwarcia cieśniny Ormuz oraz losy wysoko wzbogaconego uranu, który ma w posiadaniu Iran.
Reuters nie był w stanie niezależnie zweryfikować tych doniesień. Do tej pory Biały Dom i amerykański Departament Stanu oficjalnie nie skomentowały tych doniesień.
Atak USA i Izraela na Iran
28 lutego Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Teheran w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy w kilku krajach regionu oraz Izrael. W nalotach amerykańsko-izraelskich zginął m.in. najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei oraz grupa innych czołowych postaci irańskiego reżimu.
Czytaj też:
