Trump: Otwórzcie tę pie****** cieśninę. Chwała Allahowi

W niedzielę Biały Dom poinformował o zaplanowanej na poniedziałek konferencji prasowej. "Prezydent Donald J. Trump zorganizuje ważną konferencję prasową z udziałem naszych żołnierzy w Gabinecie Owalnym w poniedziałek o godzinie 13:00" – czytamy. "Niech Bóg błogosławi naszych wspaniałych WOJOWNIKÓW" – dodano.

Trump: Otwórzcie tę pie****** cieśninę

Z kolei Trump w ostrych, wulgarnych słowach zwrócił się do władz w Teheranie w kolejnym wpisie na Truth Social.

"We wtorek w Iranie będzie Dzień Elektrowni i Dzień Mostu. Nie będzie nic podobnego!!! Otwórzcie tę pie****** cieśninę, wy szalone dranie, albo będziecie żyć w piekle. Zobaczycie. Chwała Allahowi (Bóg po arabsku-red.) – napisał w niedzielę prezydent USA" Donald Trump.

Wcześniej amerykański prezydent poinformował, że żołnierze odnaleźli drugiego pilota myśliwca F-15 zestrzelonego nad Iranem.

Ultimatum ws. odblokowania Ormuz

W sobotę głowa państwa amerykańskiego zakomunikowała, że Iranowi zostało 48 godzin na odblokowanie wspomnianego szlaku wodnego. "Pamiętacie, jak dałem Iranowi dziesięć dni na zawarcie porozumienia albo otwarcie cieśniny Ormuz? Czas ucieka – 48 godzin, zanim zapanuje tam piekło" – napisał Trump w sobotę w serwisie Truth Social.

26 marca amerykański prezydent informował, że wstrzymuje ataki na irańskie elektrownie na 10 dni – do 6 kwietnia. Warunki Waszyngtonu pozostają bez zmian. Chodzi przede wszystkim o odblokowanie cieśniny Ormuz, jednego z kluczowych szlaków transportu ropy i gazu. Z dotychczasowych informacji wynika, że Teheran nie zamierza ustępować. Według doniesień medialnych Iran odrzucił zarówno propozycję porozumienia w tym zakresie. Próby mediacji – m.in. z udziałem państw regionu – utknęły w martwym punkcie.

Prezydent USA: Mamy wszystkie karty, oni żadnych

W wygłoszonym w czwartek orędziu prezydent USA powiedział, że strategiczne cele Waszyngtonu w operacji przeciwko Iranowi zostały już "prawie zrealizowane". Wśród sukcesów wymienił zniszczenie irańskiej marynarki wojennej, doprowadzenie do ruiny irańskich sił powietrznych oraz zabicie większości przywódców. Jednocześnie Trump zwrócił się do władz w Teheranie. Zapowiedział, że "w ciągu dwóch-trzech tygodni będziemy uderzać w nich niezwykle mocno, sprawimy, że powrócą do epoki kamienia, gdzie jest ich miejsce".

Trump powiedział, że "nowa" ekipa rządząca Iranem jest mniej radykalna i o wiele bardziej rozsądna zagroził, że jeśli nie dojdzie do porozumienia, "USA będą uderzać w każdy z zakładów produkujących energię". – Uderzymy bardzo mocno w każdą z irańskich elektrowni, prawdopodobnie jednocześnie. Mamy wszystkie karty, oni nie mają żadnych – mówił.

