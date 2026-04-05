"Będziecie żyć w piekle". Trump wskazał dzień i godzinę upływu ultimatum

"Wtorek, godzina 20:00 czasu wschodniego!" – brzmi najnowszy wpis Donalda Trumpa na Truth Social. W Polsce będzie wtedy środa – godzina druga w nocy. Z wcześniejszych zapowiedzi prezydenta wynika, że jeśli Iran nie ogłosi odblokowania Cieśniny Ormuz, USA zbombardują jego infrastrukturę krytyczną. Trump potwierdził to w wieczornym wywiadzie dla "Wall Street Journal". – Jeśli nie jeśli nie odblokują cieśniny do wtorku wieczorem, nie zostaną im żadne elektrownie ani żadne mosty – powiedział. "Stracą wszystkie" – zagroził.

Trump: Otwórzcie tę pie****** cieśninę, wy szalone dranie, albo będziecie żyć w piekle

W sobotę głowa państwa amerykańskiego zakomunikowała, że Iranowi zostało 48 godzin na odblokowanie wspomnianego szlaku wodnego. "Pamiętacie, jak dałem Iranowi dziesięć dni na zawarcie porozumienia albo otwarcie cieśniny Ormuz? Czas ucieka – 48 godzin, zanim zapanuje tam piekło" – napisał Trump w sobotę w serwisie Truth Social.

W niedzielę Trump w ostrych, wulgarnych słowach zwrócił się do władz w Teheranie w kolejnym wpisie na Truth Social.

"We wtorek w Iranie będzie Dzień Elektrowni i Dzień Mostu. Nie będzie nic podobnego!!! Otwórzcie tę pie****** cieśninę, wy szalone dranie, albo będziecie żyć w piekle. Zobaczycie. Chwała Allahowi (Bóg po arabsku-red.) – napisał w niedzielę prezydent USA" Donald Trump.

Biały Dom poinformował z kolei o zaplanowanej na poniedziałek konferencji prasowej. "Prezydent Donald J. Trump zorganizuje ważną konferencję prasową z udziałem naszych żołnierzy w Gabinecie Owalnym w poniedziałek o godzinie 13:00" – czytamy. "Niech Bóg błogosławi naszych wspaniałych WOJOWNIKÓW" – dodano.

Ultimatum dla Iranu

Prezydent USA sugerował wcześniej, że Iran może uniknąć kolejnego potężnego ataku. Wskazywał, że wynika to z pewnych postępów w toczących się negocjacjach. W wygłoszonym w czwartek orędziu prezydent USA powiedział, że strategiczne cele Waszyngtonu w operacji przeciwko Iranowi zostały już "prawie zrealizowane".

Trump powiedział, że "nowa" ekipa rządząca Iranem jest mniej radykalna i o wiele bardziej rozsądna zagroził, że jeśli nie dojdzie do porozumienia, "USA będą uderzać w każdy z zakładów produkujących energię". – Uderzymy bardzo mocno w każdą z irańskich elektrowni, prawdopodobnie jednocześnie. Mamy wszystkie karty, oni nie mają żadnych – mówił.

