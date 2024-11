Kowalski przypomina, co zrobić, żeby w Polsce była tania energia

W rezultacie podporządkowania polityce klimatycznej Unii Europejskiej i za przyzwoleniem kolejnych polskich rządów w Polsce trwa proces likwidacji energetyki węglowej. W grupie polityków, którzy konsekwentnie przeciwstawiają się temu procederowi, jest Janusz Kowalski, były wiceminister aktywów państwowych i były wiceminister rolnictwa. W poniedziałek kwestia zagrożonego bezpieczeństwa energetycznego Polski była jednym z tematów poruszonych w Radio Wnet w rozmowie z Kowalskim przez Łukasza Jankowskiego.

Kowalski: Inwestycje w węgiel dadzą Polsce tanią energię

Kowalski przypomniał m.in., że elektrownia węglowa w Ostrołęce – na rzecz której ukończenia działał – powinna powstać, a zaniechanie projektu było błędem.

– Szkoda, że jako rząd Zjednoczonej Prawicy ulegliśmy takiemu trendowi, który niestety prowadzi nas dziś do sytuacji bardzo trudnej. Ten kryzys jest pogłębiany przez rząd Platformy Obywatelskiej, czyli utraty suwerenności energetycznej rozumianej jako zdolność produkcji energii elektrycznej z własnych zasobów na własnym terytorium – powiedział polityk.

– Innymi słowy – dziś inwestycje w węgiel kamienny, węgiel brunatny, dadzą nam tanią energię – dodał.

Energetyka węglowa jest sztucznie opodatkowana

Kowalski przypomniał, że, wbrew narracji klimatystów, wytwarzanie energii z węgla nie jest drogie, szczególnie tam, gdzie są duże zasoby, nie jest drogie, a wysokie ceny wynikają ze sztucznego opodatkowania nałożonego przez Brukselę. 40,50 proc. w cenie energii dla Polaków stanowi podatek energetyczny. Energia wytwarzana z węgla brunatnego w Bełchatowie jest najtańszą w Europie, tylko jest sztucznie opodatkowana – powiedział poseł.

– Potem wysyłamy tych klimatycznych wariatów, którzy są opłacani z Brukseli i fundacji, którzy nam wmawiają, że jest jakiś kryzys klimatyczny. Sami jeżdżą samochodami […] wmawiają nam, że spalanie węgla jest dzisiaj największym zagrożeniem na świecie, co jest kompletną bzdurą. Zarabiają na tym importerzy fotowoltaiki i pomp ciepła z Chin etc., a my tracimy suwerenność energetyczną […] jaka tu jest logika? – pytał Kowalski.

Kowalski: W obszarze energetyki odejście od węgla jest gigantycznym błędem

Polityk PiS podkreśli, że Polska musi korzystać z węgla co najmniej, dopóki nie mamy jeszcze energetyki atomowej. Skoro mamy własny surowiec, to dlaczego mamy go sprowadzać, mówił. – Jeżeli jesteśmy państwem, które ma węgiel brunatny i kamienny, to dbajmy o ten węgiel i inwestujmy w zielone technologie jego spalania, ale nie walczmy z surowcem – apelował Kowalski.

W dalszej części rozmowy poseł wyraził przekonanie, że w Europie albo upadnie Zielony Ład, albo upadnie Unia Europejska. Kowalski stwierdził, że jego zdaniem PiS wyciągnęło w tym zakresie wnioski ze swoich błędów. – W obszarze energetyki odejście od węgla jest gigantycznym błędem – podkreślił Kowalski.

