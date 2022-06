Kowalski: Unia Europejska kazała Polsce zamykać górnictwo

W środę rozpoczęło się 57 posiedzenie Sejmu. Na początku Sejm przyjął przysięgę od nowo wybranego prezesa NBP – Adama Glapińskiego. W trakcie zaprzysiężenia poseł KO Klaudia Jachira rozrzucała po sali kawałki papieru, przypominające banknoty, a politycy opozycji podnieśli transparenty wzywające Glapińskiego do odejścia. "Happening" polityk Koalicji Obywatelskiej miał wyrazić sprzeciw wobec wyboru go na to stanowisko.

Kowalski: Przestańcie być niemieckim podnóżkiem

Chwilę później w imieniu Solidarnej Polski głos z mównicy sejmowej zabrał Janusz Kowalski. Poseł skierował swoją wypowiedź do polityków Platformy Obywatelskiej i jak zaznaczył w szczególności do Lewicy. Zwrócił uwagę na to, co mówią związki zawodowe, w tym OPZZ.

– Bronią polskiego węgla, bo nie zgadzają się, żeby kosztował 3 tysiące zł. A dlaczego tyle kosztuje? Dlatego, że taka jest polityka Unii Europejskiej, która kazała Polsce zamykać górnictwo – powiedział Kowalski.

– I wy, zamiast pomagać Polsce przezwyciężyć kryzys śmiecicie i atakujecie prezesa NBP. Dlaczego? Bo nie podoba się wam, że on broni polskiej złotówki, bo chcecie mieć euro. To sprawdźcie sobie, ile kosztował wczoraj podatek klimatyczny. 84 euro. To wasza unijna polityka doprowadziła do tego, że za chwilę będą Polce grozić podwyżki cen energii i ciepła o 40, 50 proc – kontynuował polityk.

– Chcecie pomóc Polsce, to przestańcie wreszcie być niemieckim podnóżkiem, tylko w Parlamencie Europejskim walczcie o polskie interesy – zakończył.

Bosak: Konfederacja żąda pilnej debaty

W temacie węgla na początku obrad głos zabrał także jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak. Polityk zwrócił się z wnioskiem o to, by w trybie pilnym zwołać debatę na temat rynku węgla i skali wydobycia węgla w Polsce.

– 1 czerwca minister górnictwa Kolumbii wyraził radość z doskonałej koniunktury na rynku węgla. Tymczasem w czerwcu 2020 roku ten rząd zamknął kopanie rzekomo na trzy tygodnie pod pretekstem pandemii, tylko po to, żeby już we wrześniu 2020 roku podpisać plan całkowitej likwidacji wydobycia w Polsce. Żeby we wrześniu 2021 roku negocjować z Brukselą, jak ten plan wprowadzać w Polsce. I żeby w styczniu tego roku wydać rozporządzenia przez ministra Sasina o przeznaczeniu 6 miliardów zł. tylko w tym roku na zmniejszanie wydobycia w Polsce, a do 2031 roku rząd chce wydać 29 miliardów na to, żeby w Polsce w ogóle nie wydobywać węgla – powiedział poseł Konfederacji.

– Żądamy natychmiastowej dyskusji na ten temat, dlaczego rząd likwiduje wydobycie węgla w Polsce – dodał.

