Przełom w sprawie przejęcia TVN? Ważna organizacja wycofuje sprzeciw

Cinema United, reprezentująca właścicieli około 30 tys. kin w USA, wycofuje się z twardego sprzeciwu wobec transakcji wartej 111 mld dolarów. Organizacja apeluje teraz o zawarcie ugody. Fuzję popierają również trzy największe amerykańskie sieci kinowe.

Jak podaje Screendaily.com, prezes Cinema United Michael O'Leary skierował list do dyrektora generalnego Paramount Davida Ellisona oraz prokuratora generalnego Kalifornii Roba Bonty. Zaapelował w nim o rozmowy dotyczące ugodowego zakończenia sporu antymonopolowego, który obecnie blokuje finalizację transakcji.

"Piszemy, aby zachęcić Państwa do spotkania się w najbliższej przyszłości i omówienia wszystkich możliwych rozwiązań w sprawie oczekującego sprzeciwu stanu Kalifornia wobec proponowanego przejęcia Warner Bros. Discovery przez Paramount" – napisano w liście. Dokument podpisało również 16 przedstawicieli amerykańskiej branży kinowej. Wśród nich znalazł się Sean Gamble, prezes Cinemark, który oficjalnie opowiedział się za fuzją.

Cinema United wcześniej należała do przeciwników transakcji. Branża obawiała się, że połączenie koncernów może wzmocnić pozycję Paramount wobec właścicieli kin i wpłynąć na zasady dystrybucji filmów.

Branża kinowa chce porozumienia

Teraz stanowisko organizacji wyraźnie łagodnieje. Cinema United deklaruje gotowość do rozmów o zabezpieczeniach, które miałyby chronić interesy kin. "Nasza branża jest świadoma wpływu konsolidacji tradycyjnych studiów na widzów, a fakty te są dobrze udokumentowane. Jednocześnie pozostajemy otwarci na konkretne i wykonalne zabezpieczenia, które mogą zapewnić naszej branży pewien poziom bezpieczeństwa w obliczu zmieniającej się i trudnej przyszłości" – napisano.

Do szybkiego rozwiązania sporu wezwał również Cinemark: "Jesteśmy wśród tych, którzy ostatnio apelowali o przyspieszone rozwiązanie proponowanej fuzji Paramount Skydance i Warner Bros. Discovery, ponieważ przedłużająca się niepewność grozi odciągnięciem czasu i zasobów od realizacji tych priorytetów".

Paramount wcześniej zgodził się wstrzymać przejęcie WBD do czasu orzeczenia sądu lub do 1 czerwca 2027 r. Jednocześnie koncern wystąpił o zobowiązanie stanów oraz Gildii Scenarzystów kwestionujących fuzję do wpłacenia 1,88 mld dolarów zabezpieczenia. Stawka jest ogromna. Jeśli transakcja nie zostanie sfinalizowana do 30 września, Paramount ma płacić akcjonariuszom WBD 7 mln dolarów dziennie za opóźnienie.

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