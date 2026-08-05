Dopiero w marcu zapadną kluczowe decyzje. Los TVN w rękach sądu

Federalny sąd w Kalifornii zdecydował, że proces dotyczący przejęcia Warner Bros. Discovery przez koncern Paramount Skydance odbędzie się dopiero w marcu 2027 roku. To oznacza wielomiesięczne opóźnienie fuzji wartej 110 mld dolarów. Przypomnijmy, że do Warner Bros. Discovery należy Grupa TVN (stacja TVN i TVN24).

Paramount Skydance zabiegał o znacznie szybsze rozpatrzenie sprawy i wnioskował o rozpoczęcie procesu jeszcze w listopadzie 2026 roku. Sędzia nie przychylił się jednak do tego wniosku. Rozprawa została wyznaczona na marzec przyszłego roku i ma potrwać 12 dni.

Do tego czasu koncern zobowiązał się nie finalizować transakcji. Zgodnie z ustaleniami przejęcie nie zostanie zamknięte do czasu wydania wyroku lub najpóźniej do 1 czerwca 2027 roku.

Dlaczego sąd wstrzymał fuzję?

Przeciwko transakcji wystąpiła grupa amerykańskich stanów, która uważa, że połączenie obu koncernów doprowadzi do nadmiernej koncentracji na rynku mediów. Zdaniem autorów pozwu powstanie gigant mogący zdominować dystrybucję filmów i programów telewizyjnych, co ograniczy konkurencję.

Do protestu dołączyła również Amerykańska Gildia Scenarzystów (Writers Guild of America). Organizacja argumentuje, że połączenie osłabi konkurencję na rynku pracy dla scenarzystów i pogorszy ich pozycję negocjacyjną wobec jednego z największych graczy w branży. Sąd zdecydował, że oba pozwy zostaną rozpatrzone podczas jednego postępowania.

Opóźnienie może kosztować miliardy

Przeciągająca się batalia sądowa może mieć poważne konsekwencje finansowe. Według szacunków, jeśli finalizacja transakcji zostanie przesunięta aż do przyszłego lata, opóźnienie może kosztować Paramount Skydance nawet 1,7 mld dolarów. Takie środki zostały przewidziane w umowie jako opłat za zwłokę dla akcjonariuszy Warner Bros. Discovery.

Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że przejęcie jest na finiszu. W kwietniu 2026 roku zgodę na transakcję wyrazili akcjonariusze Warner Bros. Discovery, a w lipcu zaakceptowała ją Komisja Europejska. Ostatecznie to jednak amerykański sąd zdecyduje, czy dojdzie do połączenia obu medialnych gigantów.

Jeśli fuzja zostanie zatwierdzona, powstanie jeden z największych koncernów medialnych na świecie, skupiający m.in. Paramount Pictures, CBS, MTV, Paramount+, HBO, Max, CNN, Discovery Channel oraz należącą do Warner Bros. Discovery Grupę TVN. Na ostateczne rozstrzygnięcie branża będzie jednak musiała poczekać co najmniej do wiosny 2027 roku.

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