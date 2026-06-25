Trzaskowski do dymisji po głośnej aferze? Polacy zabrali głos w sondażu

W nowym sondażu SW Research dla "Wprost", Polakom zadano pytanie, czy w związku z aferą w Szpitalu Południowym, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powinien zrezygnować z pełnienia funkcji.

44,5 proc. badanych odpowiedziało twierdząco.

31,2 proc. jest przeciwko rezygnacji Rafała Trzaskowskiego.

15,3 proc. ankietowanych nie ma zdania na ten temat.

9,1 proc. respondentów stwierdziło, że nie zna sprawy.

Trzaskowski do dymisji po aferze w Szpitalu Południowym? Wyniki sondażu

Największe poparcie dla tego, aby Rafał Trzaskowski odszedł ze stanowiska prezydenta Warszawy, zostało odnotowane w następujących grupach respondentów: mężczyzn (50,4 proc.), ankietowanych do 24. roku życia (52,4 proc.), z wykształceniem zasadniczym zawodowym (56,2 proc.) i z miast do 20 tys. mieszkańców (48,3 proc.).

Przekonani o tym, że Rafał Trzaskowski dalej powinien sprawować urząd prezydenta Warszawy jest: 31,4 proc. mężczyzn, badanych w wieku powyżej 50 lat (36,2 proc.), z wykształceniem wyższym (37,2 proc.) oraz z miast z liczbą ludności w przedziale 100-199 tys. (37,1 proc.).

Głośny wywiad doktora Emila Jędrzejowskiego

Doktor Emil Jędrzejewski udzielił we wtorek wywiadu Kanałowi Zero. Lekarz stwierdził m.in., że na SOR Szpitala Południowego w Warszawie procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Lekarza uważa, że w szpitalu miało dochodzić do fałszowania dokumentacji medycznej.

Lekarz był w środę przesłuchiwany w warszawskiej prokuraturze okręgowej po informacjach, które we wtorek wieczorem przedstawił w wywiadzie.

Prokurator Piotr Antoni Skiba przekazał po przesłuchaniu, iż "świadek zakomunikował, że nie chce zeznawać bez udziału pełnomocnika".

Dawid Kacprzyk – lekarz-milioner z KO

W środę oświadczenie w sprawie wydał Dawid Kacprzyk, którego treść przekazał jego adwokat, Jacek Dubois.

"Wskazane wyżej publiczne zarzuty kierowane pod moim adresem są nieprawdziwe, bezpodstawne i noszą cechy zniesławienia. W związku z tym informuję, że podjąłem już działania prawne, a sprawa zostanie skierowana na drogę właściwego postępowania sądowego" – stwierdził.

Dawid Kacprzyk w trakcie specjalizacji zarobił w ubiegłym roku 1,6 mln zł. Był radnym KO warszawskiej dzielnicy Ursus. Na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki. W szpitalu miał istnieć "salonik VIP" dla polityków KO. Dawid Kacprzyk to były już koordynator SOR w Szpitalu Południowym w Warszawie i były radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus.

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