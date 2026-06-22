Trzaskowski reaguje na głośną aferę. "Oficjalnie"

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że "Warszawski Szpital Południowy ma nową Radę Nadzorczą. Oficjalnie".

Nowa rada nadzorcza Szpitala Południowego. Trzaskowski reaguje na aferę

Przekazał, że w skład rady nadzorczej weszli: Anna Walicka-Dąbrowska, Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka i prof. Mariusz Bidziński.

Zdaniem prezydenta Warszawy taki skład rady nadzorczej Szpitala Południowego "gwarantuje połączenie doświadczenia i kompetencji w wielu obszarach: od prawa, przez funkcjonowanie spółek, po wiedzę medyczną".

W czwartek dotychczasowa rada nadzorcza szpitala – na wniosek prezydenta Warszawy – odwołała dotychczasowy zarząd placówki.

Dawid Kacprzyk – lekarz-milioner

Dawid Kacprzyk, 28-letni lekarz i radny KO w warszawskiej dzielnicy Ursus, tylko w ubiegłym roku zarobił 1,6 mln zł. Z jego oświadczenia majątkowego wynika również, że posiada nowy samochód za ponad 500 tys. zł oraz mieszkanie warte blisko 1 mln zł, które kupił nie biorąc kredytu.

Pełne prawo wykonywania zawodu Dawid Kacprzyk uzyskał półtora roku temu. Nie ma specjalizacji. Mimo to pracował w czterech warszawskich, publicznych placówkach medycznych, a nawet pełnił funkcję koordynatora SOR w Szpitalu Południowym w Warszawie.

Dawid Kacprzyk w 2025 roku miał przepracować 3 976 godzin, co daje 331 godzin miesięcznie i średnio 11 godzin dziennie – również w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy. W czasie dyżurów lekarz i radny KO występował w telewizji oraz brał udział w politycznych spotkaniach.

W ubiegły poniedziałek Dawid Kacprzyk złożył rezygnację z członkostwa w KO.

Salonik VIP dla polityków KO w Szpitalu Południowym w Warszawie

Ponadto – jak przekazał w ubiegłym tygodniu portal Zero – w warszawskim Szpitalu Południowym stworzono nieoficjalnie szybszą i bardziej komfortową ścieżkę przyjęć dla polityków Koalicji Obywatelskiej oraz ich rodzin. W szpitalu istniał także specjalny "salonik VIP" dla polityków KO.

Po tych doniesieniach Dawid Kacprzyk został zwolniony ze Szpitala Południowego w Warszawie.

W czwartek Dawid Kacprzyk złożył rezygnację z mandatu radnego dzielnicy Ursus.

Tego samego dnia warszawski ratusz poinformował, że Dawid Kacprzyk zwrócił szpitalowi część wypłaconych mu pieniędzy. Od 15 czerwca lekarz skorygował 33 faktury, obejmujące okres od 31 stycznia 2025 roku do 16 czerwca 2026 roku. Na konto szpitala zwrócił 500 tys. zł.

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