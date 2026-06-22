Nowe informacje ws. Kacprzyka. Lekarz został wezwany

Kanał Zero poinformował w tym tygodniu, że oddział ratunkowy w Szpitalu Południowym w Warszawie miał w przyspieszonym trybie przyjmować polityków Koalicji Obywatelskiej. Z ustaleń serwisu wynika, że działacze partii mieli być przyjmowani bez kolejki, natomiast kompleksowych badań dokonywano zaraz po dokonaniu rejestracji przez przedstawicieli rządzącego ugrupowania.

Kwestia "saloniku" jest pokłosiem afery Dawida Kacprzyka. Radny, przez lata związany z KO, stracił pracę w szpitalu po tym, jak nagłośniono jego ogromne zarobki jako lekarza bez specjalizacji. Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała z kolei o wszczęciu postępowania sprawdzającego ws. medyka.

Szpital Południowy w Warszawie będzie miał teraz nową radę nadzorczą. Jak podkreślił stołeczny ratusz, decyzja Rafała Trzaskowskiego oznacza "odpolitycznienie" tego gremium.

Młody lekarz bez specjalizacji milionerem. Jak wyglądał jego grafik?

Warszawska Izba Lekarska reaguje na aferę. Samorząd zawodowy chce ustalić, jak wyglądała praca Dawida Kacprzyka w Szpitalu Południowym i czy w jej ramach pacjenci mieli zapewniony równy dostęp do leczenia. Młody medyk bez specjalizacji miał zarobić tylko w 2025 roku ponad 1,5 miliona złotych.

– Jak to się stało, że pan doktor rozpisywał tego typu godziny grafikowe? Od tego będzie zależała jego dalsza obecność w okręgowej radzie lekarskiej – powiedziała w rozmowie z radiem RMF FM Iwona Kania z Naczelnej Rady Lekarskiej.

Kania zwróciła uwagę, że w tej sprawie brakuje jasnego stanowiska Ministerstwa Zdrowia.

– Ministerstwo jest teraz nieco statkiem widmo. Trudno powiedzieć czy już wybrało się na wakacje – zwróciła uwagę przedstawicielka Naczelnej Rady Lekarskiej.

Z ustaleń RMF FM wynika, że resort zdrowia oczekuje na wynik kontroli, która może potrwać jeszcze kilka tygodni.

Czytaj też:

"Większy problem niż ośmiorniczki". Polityk o "saloniku VIP"Czytaj też:

"Jestem wściekły". Polityk KO o "saloniku VIP"