Reakcja na aferę. Trzaskowski zdecydował

Kanał Zero poinformował w tym tygodniu, że oddział ratunkowy w Szpitalu Południowym w Warszawie miał w przyspieszonym trybie przyjmować polityków Koalicji Obywatelskiej. Z ustaleń serwisu wynika, że działacze partii mieli być przyjmowani bez kolejki, natomiast kompleksowych badań dokonywano zaraz po dokonaniu rejestracji przez przedstawicieli rządzącego ugrupowania.

Kwestia "saloniku" jest pokłosiem afery Dawida Kacprzyka. Radny, przez lata związany z KO, stracił pracę w szpitalu po tym, jak nagłośniono jego ogromne zarobki jako lekarza bez specjalizacji. Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała z kolei o wszczęciu postępowania sprawdzającego ws. medyka.

Nowa rada nadzorcza Szpitala Południowego

Polsat News podał w sobotę, że w poniedziałek Warszawski Szpital Południowy ma formalnie zyskać nową, "odpolitycznioną" radę nadzorczą.

– Decyzją prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego Warszawski Szpital Południowy będzie miał nową, odpolitycznioną radę nadzorczą. Ta decyzja jest już realizowana – przekazała Marzena Gawkowska, wicerzecznik urzędu m.st. Warszawy.

Gawkowski poinformowała, że w nowym składzie mają znaleźć się autorytet w dziedzinie systemu ochrony zdrowia oraz urzędnicy. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zatwierdził ich kandydatury w piątek. Formalne powołanie rady nadzorczej będzie możliwe po złożeniu kompletu dokumentów.

– Gdy tylko je dostarczą – najprawdopodobniej w poniedziałek – nowa rada zostanie formalnie wybrana – podkreśliła wicerzecznik warszawskiego ratusza.

"Nie będzie polityków"

Rafał Trzaskowski mówił o zmianach w Warszawskim Szpitalu Południowym podczas piątkowej konferencji prasowej. Prezydent stolicy podkreślił, że roszady obejmą również inne miejskie spółki medyczne.

– Nie będzie w nich polityków – ogłosił były kandydat na prezydenta RP. Trzaskowski zaznaczył, że miejskie podmioty medyczne będą wzmocnione jeszcze w tym miesiącu.

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