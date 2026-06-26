Sondaż: Polacy o Tusku i jego rządzie. Premier ma kłopoty

CBOS zadało respondentom pytanie o stosunek do rządu. Z odpowiedzi wynika, że odsetek osób popierających gabinet Donalda Tuska wynosi obecnie 32 proc. (spadek o 1 pkt proc.). Negatywnie rząd ocenia 42 proc. badanych (bez zmian). Stosunek obojętny zadeklarowało z kolei 23 proc. ankietowanych (wzrost o 2 pkt. proc.). 3 proc. nie potrafiło opowiedzieć na to pytanie.

Pozytywnie działalność rządu ocenia 33 proc. respondentów (spadek o 2 pkt. proc.). Ocenę negatywną wystawiło 54 proc. badanych (wzrost o 3 pkt. proc.). Brak zdania w tej sprawie deklaruje 12 proc. ankietowanych (spadek o 2 pkt proc.).

Polacy źle oceniają rząd i premiera

Polacy są również niezadowoleni z faktu, że na czele rządu stoi Donald Tusk. Taką opinie wyraziło 54 proc. respondentów (więcej o 2 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem). Zadowolenie wyraziło 35 proc. badanych (bez zmian). Zdania w tej sprawie nie ma 11 proc. ankietowanych (spadek o 1 pkt proc.).

Respondenci nie wierzą również, że polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej. Aż 51 proc. wskazało taką odpowiedź.

"Notowane przed miesiącem pogorszenie ocen ma swoją częściową kontynuację w czerwcu. Spadek notowań dotyczy przede wszystkim wyników działalności rządu, a w mniejszym stopniu także uogólnionego stosunku do urzędującego gabinetu i zadowolenia z osoby premiera. Zmianom tym towarzyszy lekki wzrost optymizmu w kontekście generowanych przez politykę rządu perspektyw gospodarczych" – wskazało CBOS w komunikacie z badania.

Badanie zrealizowano w dniach 11–21 czerwca 2026 r. na reprezentatywnej próbie 991 pełnoletnich mieszkańców Polski. CBOS podaje, że 66,4 proc. wywiadów przeprowadzono metodą CAPI, 16,3 proc. metodą CATI, a 17,3 proc. metodą CAWI

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