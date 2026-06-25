Jaki o partii Tuska: To mocne słowo, ale chcę je uzasadnić

Afera w Szpitalu Południowym wywołała w Polsce burzę. Politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji domagają się powołania komisji śledczej, która zbada okoliczności tej bulwersującej sprawy. Głos w sprawie zabrał Patryk Jaki.

Europoseł PiS nie ma wątpliwości, że za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy "nie było takiej patologii, jaką widzimy w tej chwili". Zadeklarował również, że jego partia poprze wszelkie rozwiązania, które pomogą zwalczyć przypadki partyjnych nominacji w szpitalach.

– W służbie zdrowia było spokojnie, było coraz więcej pieniędzy, zabiegi były realizowane szybciej niż teraz, ale przede wszystkim nie było takich mafijnych standardów, jakie w tej chwili widzimy. Byli [działacze PiS w radach nadzorczych i zarządach szpitali – przyp. red.], ale czas na refleksję, po tym co się wydarzyło, czas jest na wielki wstrząs i poprzemy wszystkie tego typu pomysły [zakaz łączenia legitymacji partyjnej z funkcjami kierowniczymi w ochronie zdrowia – przyp. red.] – powiedział na antenie Radia Zet.

Jaki: Mafijne państwo KO

Polityk opozycji nie szczędził mocnych słów pod adresem Koalicji Obywatelskiej. Jaki wprost mówi o "mafijnym państwie", które próbuje przekierować podejrzenia z polityków na osoby, które ujawniły aferę.

– Nie ma żadnych wątpliwości, że państwo mafijne PO, to co w tej chwili organizuje, to mocne słowo, ale chce je uzasadnić. To co organizuje, to nagonka na ludzi, którzy znęcali się nad ich biednym działaczem, który przecież miał prawo wyciągnąć sobie pieniądze z publicznego szpitala na swoje nowe Porsche, żeby zrobić im salonik VIP. To mniej więcej tak samo, jak za pierwszych rządów PO, kiedy tego typu deale ustalano na cmentarzach, a teraz cmentarz zrobiono sobie na jednym z SOR-ów – stwierdził.

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