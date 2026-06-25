Tusk odbędzie ważne spotkanie po aferze w szpitalu. Padł termin

W środę premier Donald Tusk zapowiedział kompleksową kontrolę NIK w zakresie wydawania publicznych środków na ochronę zdrowia. – Będzie dotyczyła nie tylko poszczególnych nadużyć, ale też wad systemu, który takie nadużycia umożliwia – powiedział szef rządu. – Jest to efekt złych rozwiązań systemowych, ale też czasami nieprzyzwoitości niektórych ludzi, braku nadzoru – ocenił. I oświadczył, że będzie "prosił o odważniejsze propozycje ustawowe dotyczące naprawy systemu ochrony zdrowia".

– Liczę na bardzo szybkie działanie. Czeka nas też chyba bardzo poważna rozmowa z szefostwem NFZ-u – oznajmił Tusk.

Afera szpitalna. Tusk spotka się z szefami NFZ

Jak poinformowało RMF FM, na początku przyszłego tygodnia najprawdopodobniej dojdzie do spotkania premiera z prezesami Narodowego Funduszu Zdrowia. Głównym tematem mają być nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie oraz działania 28-letniego lekarza Dawida Kacprzyka, byłego już koordynatora SOR-u w stołecznej placówce (która jest własnością miasta).

Celem spotkania ma być znalezienie rozwiązań, które pomogą zmniejszyć skalę problemów w systemie ochrony zdrowia. "Wśród rozważanych propozycji są wprowadzenie górnego limitu zarobków lekarzy, górnego pułapu czasu pracy medyków, którzy przyjmują pacjentów w kilku placówkach, a także limit budżetu szpitala, który może być przeznaczany na wynagrodzenia" – czytamy.

Koniec anonimowych danych o zarobkach lekarzy

W ubiegłym tygodniu Sejm przyjął nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej. Nowe przepisy mają dać państwu pełniejszy obraz tego, ile naprawdę zarabiają lekarze i inni pracownicy ochrony zdrowia. Za ustawą głosowało 253 posłów. Nie było głosów przeciw. Wstrzymało się 177 parlamentarzystów.

Dotychczas Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji otrzymywała informacje anonimowo. Po wejściu nowych przepisów dane będą powiązane z numerem PESEL albo numerem prawa wykonywania zawodu.

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