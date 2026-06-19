Sybiha odda polskie odznaczenie. Padło zatem pytanie o "kasę i sprzęt wojskowy"

Szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha oświadczył, że wobec pozbawienia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Orderu Orła Białego rezygnuje z Krzyża Komandorskiego z gwiazdą Orderu »Za zasługi dla Polski« nadanego mi w październiku 2022 roku".

"Jak mają taki gest, to niech oddadzą kasę i sprzęt wojskowy!" – napisał poseł Konfederacji prof. Andrzej Zapałowski.

Głos zabrała również była premier Beara Szydło. "Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha napisał, że »decyzja o pozbawieniu prezydenta Ukrainy Orderu Orła Białego jest strategicznym błędem prezydenta Polski«. Błąd to popełniły władze Ukrainy, nurzając się w banderowskiej symbolice. Decyzja prezydenta RP Karola Nawrockiego jest słuszna i popierana przez Polaków" – czytamy w poście europoseł na X.

"Ten też był odznaczony? Co zrobił dla Polski?" – zwrócił z kolei uwagę prof. Adam Wielomski.

Nawrocki odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w piątek, zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. – Wobec zgody prezydenta Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy "bohaterów UPA", po konsultacji z kapitułą, podjąłem decyzję o odebraniu orderu prezydentowi Ukrainy – powiedział prezydent.

– Nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy odwołującej się do zbrodniarzy z UPA ma znaczenie wykraczające daleko poza wewnętrzną sprawę Ukrainy. Polska wielokrotnie sygnalizowała stronie ukraińskiej szczególną wagę tej kwestii. Przekazywaliśmy nasze stanowisko i oczekiwanie ponownego rozważenia skutków tej decyzji dla relacji między naszymi państwami. Ostatecznie stanowisko strony ukraińskiej nie uległo zmianie – powiedziała głowa państwa.

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