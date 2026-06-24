Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha nie przyjedzie do Polski

W czwartek w Gdańsku rozpocznie się URC 2026 (Ukraine Recovery Conference), czyli międzynarodowa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy po wojnie. W tym roku odbędzie się w dniach 25–26 czerwca, a jej współgospodarzami są Polska i Ukraina. To już kolejne wydarzenie z tej serii. Do Gdańska przybędą m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej.

Konferencja bez Sybihy

"Tegoroczne wydarzenia w ramach URC w Gdańsku nie wymagają obowiązkowej osobistej obecności ministra spraw zagranicznych. Podobnie po stronie polskiej akcent nie jest położony na ministra spraw zagranicznych i wymiar dyplomatyczny, lecz na aspekty rządowe, gospodarcze, bezpieczeństwa, infrastrukturalne, humanitarne, biznesowe i inne, którym poświęcona jest konferencja" – poinformował rzecznik MSZ Ukrainy Herohij Tychyj. Jednocześnie dodał że ukraińska dyplomacja jest zaangażowana w to wydarzenie i udziela mu wsparcia.

"Wykonano ogromną pracę i liczymy na wymierne efekty. W tym roku strona ukraińska uczestniczy w wydarzeniu na najwyższym szczeblu rządowym, pod przewodnictwem premierki Julii Swyrydenko" – podkreślił. Rzecznik dyplomacji zaznaczył, że strona ukraińska chciałaby się skupić na pragmatycznym wymiarze gdańskiej konferencji.

"Naszym celem jest uniknięcie niepotrzebnego upolitycznienia tego międzynarodowego wydarzenia, skupienie się na pragmatyzmie i konkretnych decyzjach wspierających Ukrainę oraz Ukraińców w czasie, gdy jest to szczególnie potrzebne – w piątym roku pełnoskalowej agresji Federacji Rosyjskiej" – przekazał podczas czatu z ukraińskimi mediami.

Przypomnijmy, że zapadła decyzja, iż do Gdańska nie przybędzie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, a na czele ukraińskiej delegacji stanie wicepremier Swyrydenko.

Wiadomo też, że do Gdańska nie przybędzie też pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska. Zaplanowana na czwartek debata na Uniwersytecie Gdańskim odbędzie się bez jej udziału – poinformowała w środę rzeczniczka uczelni Magdalena Nieczuja-Goniszewska. Samo wydarzenie odbędzie się zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami.

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