Żona Zełenskiego odwołuje przyjazd do Polski

Informację w rozmowie z Onetem potwierdził rzecznik prasowya Uniwersytetu Gdańskiego Magdalena Nieczuja-Goniszewska.

Jej wystąpienie miało odbyć się w ramach debaty "Identity as a Skill for the Future: Education, Responsibility and Leadership/Tożsamość kompetencja przyszłości: edukacja, odpowiedzialność i przywództwo" organizowanej przez Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej Uniwersytetu Gdańskiego.

Pierwsza dama Ukrainy planowała ponadto wziąć udział w wydarzeniu na terenie Europejskiego Centrum Solidarności. Zełenska nie wydała oficjalnego komunikatu, w którym tłumaczyłaby się ze swojej decyzji.

Konferencja nt. Ukrainy bez Zełenskiego

Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy odbędzie się w czwartek i piątek w Gdańsku. Organizatorami konferencji są Polska i Ukraina. Ukrainę reprezentować będzie premier kraju Julia Swyrydenko wraz z delegacją.

Na spotkaniu ma być około 5 tys. gości: przywódców państw, polityków, przedstawicieli biznesu. Organizatorzy planują podpisanie kilkudziesięciu – a może nawet około stu – różnego rodzaju umów.

Wydarzenie będzie się koncentrować wokół pięciu zasadniczych wymiarów tematycznych, ze szczególnym naciskiem na sektory energetyki, infrastruktury krytycznej, logistyki oraz bezpieczeństwa i obronności. Chodzi o przygotowywanie ram finansowych oraz gospodarczych dla zaangażowania zachodniego i polskiego biznesu w naprawianie zniszczeń wojny zastępczej, jaka odbywa się obecnie na Ukrainie.

Tusk o nieobecności Zełenskiego: Nie jestem rozczarowany

Premier Donald Tusk powiedział, że nie jest rozczarowany faktem, że prezydent Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na Ukraine Recovery Conference.

– Wiecie państwo, że doszło do pewnego napięcia między prezydentami i do nieadekwatnych moim zdaniem reakcji po obu stronach, mówię o niepotrzebnej eskalacji takiego emocjonalnego napięcia – opowiadał premier Donald Tusk na konferencji prasowej po szczycie V4 na Węgrzech.

Premier nie przypominał kontekstu, że powodem "napięcia" jest gloryfikacja UPA przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Dopiero w reakcji na nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA" prezydent Nawrocki zdecydował się odebrać prezydentowi Ukrainy Order Orła Białego na co środowiska lewicowe zareagowały dość nerwowo. Następnie Zełenski odwołał swój przyjazd do Gdańska.

– Jestem w stałym kontakcie z panią premier Julią Swyrydenko – powiedział Tusk. – Poinformowała mnie, że stanie na czele delegacji, więc jeśli chodzi o mnie, nie, nie jestem rozczarowany. Z mojego punktu widzenia oznacza to być może nawet sprawniejsze przeprowadzenie konferencji bez niepotrzebnych napięć i traktuję to jako gest na rzecz deeskalacji napięcia – dodał lider Koalicji Obywatelskiej.

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