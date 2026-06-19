Konferencja o Ukrainie. Merz przyjedzie do Polski z dużą delegacją

25-26 czerwca w Gdańsku odbędzie się konferencja na temat powojennej odbudowy Ukrainy. W wydarzeniu ma uczestniczyć m.in. przewodnicząca Komisji Europejskiej, niemiecka polityk Ursula von der Leyen. Niemcy będą reprezentowane również w osobie kanclerza Friedricha Merza. W piątek informację tę potwierdził "Wirtualnej Polsce" urząd kanclerski. Jak wynika z informacji WP, z kanclerzem do Gdańska przyjedzie duża międzyresortowa delegacja.

Merz, von der Leyen i inni komisarze zjadą do Polski

Na konferencji stawić ma się także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Do Gdańska przyjedzie ponadto pięcioro unijnych komisarzy: Marta Kos (odpowiedzialna za rozszerzenie UE, zwłaszcza jeśli chodzi o Ukrainę, Bałkany i Mołdawię), Valdis Dombrovskis (gospodarka i wydajność), Andrius Kubilius (obrona i przestrzeń kosmiczna), Glenn Micallef (sprawiedliwość międzypokoleniowa, młodzież, kultura i sport) oraz Ekaterina Zachariewa (start-upy, badania i innowacje).

W oświadczeniu przesłanym z Berlina "Wirtualnej Polsce" czytamy: "Wspieranie stabilnej, demokratycznej i prosperującej gospodarczo Ukrainy leży w naszym interesie. Straty i szkody spowodowane rosyjską wojną napastniczą są ogromne i nie da się ich udźwignąć wyłącznie ze środków publicznych. Podmioty publiczne i prywatne muszą w tym zakresie ściśle współpracować".

Ukraine Recovery Conference w Gdańsku

Na spotkaniu ma być około 5 tys. gości: przywódców państw, polityków, przedstawicieli biznesu. Organizatorzy planują podpisanie kilkudziesięciu – a może nawet około stu – różnego rodzaju umów.

Wydarzenie będzie się koncentrować wokół pięciu zasadniczych wymiarów tematycznych, ze szczególnym naciskiem na sektory energetyki, infrastruktury krytycznej, logistyki oraz bezpieczeństwa i obronności. Chodzi o przygotowywanie ram finansowych oraz gospodarczych dla zaangażowania zachodniego i polskiego biznesu w naprawianie zniszczeń wojny zastępczej, jaka odbywa się obecnie na Ukrainie.

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