W Polsce gigantyczna afera. Tusk mówi o ataku Rosji

Afera szpitalna zatacza coraz większe kręgi. Według ustaleń portalu Zero.pl, prezydent Rafał Trzaskowski był w 2025 roku informowany o tym, co dzieje się w Szpitalu Południowym w Warszawie. Skonfliktowany z Kacprzykiem ordynator, który o tym informował, został wkrótce zwolniony z pracy. Natychmiast pojawiły się żądania, by Trzaskowski podał się do dymisji, a sprawa jest teraz w Polsce politycznym tematem numer jeden.

Tusk: Ze strony Rosji może dojść do poważniejszych prowokacji i zdarzeń

Tymczasem przebywający w Brukseli na szczycie Unii Europejskiej premier Donald Tusk opowiadał o rychłym ewentualnym ataku Rosji, niekoniecznie w formule hybrydowej.

– Niektórzy z przywódców, z którymi miałem okazję rozmawiać, w bardziej dyskretnej formie, potwierdzają także nasze informacje, że mają powody sądzić, że rzeczywiście ze strony Rosji może dojść do jakichś poważniejszych prowokacji i zdarzeń. I mówimy tu nie tylko o tej wojnie hybrydowej, jak ją nazywamy czasami, ale także do prowokacji na większą skalę z użyciem dronów czy próbą jakichś ataków czy w cyberprzestrzeni czy kinetycznych ataków na infrastrukturę – usiłował przekonywać premier Tusk na konferencji prasowej w Brukseli.

Premier nie chce negocjacji z Putinem

Zdaniem Tuska nie ma sensu negocjować z Moskwą. – Już nikt przy stole nie próbuje nikogo przekonać, że warto prosić Putina o negocjacje, bo wiadomo, że ten, kto prosi o negocjacje, jest na z góry przegranej pozycji. Nic nie wskazuje na to, aby Rosja była dzisiaj zainteresowana jakimikolwiek negocjacjami i zadaniem Europy jest oczywiście w tej sytuacji takie wsparcie dla Ukrainy, żeby ona mogła dalej skutecznie stawiać opór rosyjskiej agresji – opowiadał lider Koalicji Obywatelskiej.

Premier bierze udział w drugim i ostatnim dniu posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli. Szefowie państw i rządów rozmawiają na temat nowej perspektywy budżetowej UE na lata 2028-2034. Wcześniejsze dyskusje dotyczyły sytuacji Ukrainy i kontaktów z Rosją.

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