Tusk: Być oazą stabilności, przewidywalności, to być może nasz największy sukces

– Polska staje się z miesiąca na miesiąc coraz bardziej atrakcyjnym miejscem, wartym inwestowania i doceniają to inwestorzy zagraniczni, doceniają to inwestorzy krajowi, inwestorzy indywidualni. Tu słowem kluczem jest oczywiście zaufanie. Ludzie inwestują, firmy inwestują, państwa inwestują w tych miejscach, które budzą zaufanie – powiedział podczas swojego przemówienia w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych lider koalicji rządowej.

Tusk: Atrakcyjność inwestycyjna Polski większa niż obiektywne zagrożenia

– Chcę to bardzo wyraźnie podkreślić, że to jest największy sukces Polek i Polaków i Polski, to że jesteśmy dzisiaj postrzegani w Europie i na świecie jako miejsce bezpieczne, właśnie warte inwestowania, miejsce gdzie długoterminowe myślenie, te wieloletnie perspektywy to nie jest naiwna abstrakcja, tylko to są poważne chłodne kalkulacje. Tak, w Polsce warto inwestować, nawet jeśli te inwestycje są liczone na całe dekady – mówił Tusk.

– Rozmawiamy o tych wielkich szansach inwestycyjnych w Polsce w czasie, kiedy wokół Polski dzieją się rzeczy dramatyczne. Jak wielkie zaufanie trzeba mieć do takiego kraju, jak Polska, Polska sąsiadująca z teatrem wojny – najgroźniejszego konfliktu zbrojnego od czasów II wojny światowej na naszym kontynencie, żeby decydować się na inwestowanie swoich pieniędzy, marzeń, nadziei. Odpowiedź jest bardzo prosta – atrakcyjność Polski jest zdecydowanie większa niż obiektywne zagrożenia, które na naszym kontynencie i na całym świecie pokazują coraz wyraźniej swoje bezwzględne oblicze – powiedział polityk. – Być oazą stabilności, przewidywalności, to jest być może największy nasz sukces – kontynuował.

"Polska przestała być prostą montownią"

– [...] Dzisiaj w czasie posiedzenia rządu będę podpisywać ten zestaw rekomendacji, które będą sprzyjały polskim firmom we wszystkich możliwych procesach inwestycyjnych i co ciekawe, ta nasza zapowiedź, po raz pierwszy w historii Polski, mamy taki zestaw działań o charakterze prawnym, ale też zakresu etyki gospodarki, politycznej woli, mamy po raz pierwszy do czynienia z takim zestawem rekomendacji i zauważcie, że to nie odstrasza inwestorów zagranicznych, wręcz przeciwnie – powiedział premier.

W dalszej części wystąpienia premier mówił inwestycjach m.in. w zakresie miedzi, a także inwestycjach np. ze strony firm amerykańskich. – Polska przestała być, to było ważne na pewnym etapie, nie kwestionujemy tego, ale przestała być prostą montownią. To już nie jest tak, że cieszymy się, jak z jakichś naprawdę wielkich cudownych rzeczy, z prostych inwestycji. Polska też nie jest miejscem, które jest atrakcyjne dlatego, bo jest tania siła robocza. Nie, zaczyna być zupełnie inaczej – powiedział polityk.

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