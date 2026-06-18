Ukraińcy mają dość Zełenskiego. Druzgoczący sondaż

Wraz z przedłużającą się wojną i rosnącymi oczekiwaniami dotyczącymi odbudowy państwa coraz większa część ukraińskiego społeczeństwa oczekuje nie tylko zakończenia konfliktu, ale również szerokiej przebudowy sceny politycznej.

Z badania przeprowadzonego przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologiczny wynika, że szczególnie widoczny jest wzrost oczekiwań dotyczących zmian na najwyższych szczeblach władzy, w tym w rządzie i na stanowisku prezydenta.

W sondażu porównano wyniki z 2023 roku oraz roku 2026. Zmiana nastawienia Ukraińców jest wyraźnie widoczna.

Rząd i Rada Najwyższa do wymiany

Najwięcej respondentów uważa, że po wojnie należy wymienić skład Rady Najwyższej Ukrainy. Taką opinię wyraziło 83 proc. badanych, podczas gdy trzy lata wcześniej było to 69 proc.

Jeszcze większą zmianę odnotowano w przypadku rządu. Za jego wymianą opowiada się obecnie 74 proc. ankietowanych, wobec 47 proc. w maju 2023 roku. Poparcie dla takiego rozwiązania wzrosło więc aż o 27 punktów procentowych.

Ukraińcy mają dość Zełenskiego

Znacząco zmieniło się również nastawienie do urzędu prezydenta. Obecnie 67 proc. respondentów uważa, że po zakończeniu wojny powinno dojść do zmiany głowy państwa. Trzy lata wcześniej podobnego zdania było jedynie 23 proc. badanych. To największy wzrost spośród wszystkich analizowanych kategorii – aż o 44 punkty procentowe.

Jednocześnie wyraźnie zmalała liczba osób przekonanych, że obecny układ władzy powinien pozostać bez zmian. W 2023 roku takiego zdania było 19 proc. respondentów, natomiast obecnie jedynie 5 proc.

Na podobnym poziomie utrzymuje się odsetek osób niezdecydowanych. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wskazało 7 proc. badanych wobec 8 proc. trzy lata wcześniej.

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