"Poprowadzę delegację". Premier Ukrainy potwierdza obecność w Gdańsku

Premier Ukrainy Julia Swyrydenko poinformowała, że poprowadzi ukraińską delegację i ogólnie pracę Ukrainy na URC-2026 w Gdańsku.

"W skład ukraińskiego zespołu na konferencji wejdą przedstawiciele ukraińskiego biznesu, szefowie spółek państwowych, przedstawiciele naszych społeczności z całego kraju oraz oczywiście urzędnicy rządowi i parlamentarzyści" – przekazała.

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Szefowa ukraińskiego rządu dodała, że "wiele środków na różnym poziomie, które muszą wzmocnić i Ukraina, i Polska, i wszyscy nasi partnerzy i Europa".

"Nasz zespół ma jasne zadanie – dojść do konkretnych porozumień, które będą pracować nad zdolnością obronną i trwałością Ukrainy oraz poszerzyć współpracę gospodarczą z partnerami" – napisała.

Podkreśliła, że "z niecierpliwością czekamy na podpisanie wielu ważnych umów z partnerami międzynarodowymi, w szczególności na temat wzmocnienia naszych zdolności energetycznych".

"Ukraina stawia na konstruktywne i korzystne dla obu stron partnerstwo w interesie wspólnego europejskiego bezpieczeństwa, rozwoju gospodarczego i długofalowego dobrobytu. Ukraina szanuje swoich partnerów i to na zasadzie wzajemnego szacunku buduje współpracę. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają!" – zakończyła swój wpis.

Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku

Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy odbędzie się w czwartek i piątek w Gdańsku. Organizatorami konferencji są Polska i Ukraina.

Polska jest tegorocznym gospodarzem Ukraine Recovery Conference (URC 2026). To odbywające się co roku spotkanie przywódców państw wspierających Ukrainę oraz ministrów, inwestorów i przedstawicieli firm zainteresowanych inwestowaniem w odbudowę Ukrainy.

Celem konferencji jest mobilizacja i skoordynowanie działań służących odbudowie kraju. W poprzednich latach Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy odbywała się w: Rzymie, Berlinie, Londynie i Lugano.

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