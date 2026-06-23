Nieoficjalnie: Zełenski nie przyjedzie do Gdańska. Wiadomo, kto go zastąpi

Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy odbędzie się w czwartek i piątek w Gdańsku. Organizatorami konferencji są Polska i Ukraina.

Polska jest tegorocznym gospodarzem Ukraine Recovery Conference (URC 2026). To doroczne spotkanie przywódców państw wspierających Ukrainę oraz ministrów, inwestorów i przedstawicieli firm zainteresowanych inwestowaniem w odbudowę Ukrainy.

Celem konferencji jest mobilizacja i skoordynowanie działań służących odbudowie kraju. W poprzednich latach Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy odbywała się w: Rzymie, Berlinie, Londynie i Lugano.

Zełenski nie przyjedzie do Gdańska. Obecna będzie premier Ukrainy

Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, dotychczas nie potwierdził swojej obecności na konferencji w Gdańsku. Oficjalna informacja w tej sprawie ma być ogłoszona we wtorek.

Polskie Radio informuje jednak – powołując się na źródła zbliżonych do ukraińskich władz – że Wołodymyr Zełenski zdecydował, że nie pojedzie na Konferencję na rzecz Odbudowy Ukrainy.

W poniedziałek ukraiński prezydent miał to konsultować z przedstawicielami ukraińskiego MSZ.

"Najprawdopodobniej na czele ukraińskiej delegacji stanie premier Julia Swyrydenko" – przekazało Polskie Radio.

Skandaliczna decyzja Zełenskiego. W konsekwencji stracił Order Orła Białego

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił w piątek, że zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku.

To konsekwencja nadania przez Wołodymyra Zełenskiego imienia "Bohaterów UPA" ukraińskiej jednostce wojskowej. Doszło do tego pod koniec maja.

Wołodymyr Zełenski przekazał w sobotę, że odesłał Order Orła Białego pocztą.

W poniedziałek Kancelaria Prezydenta RP odebrała order odesłany przez prezydenta Ukrainy.

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