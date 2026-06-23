Zełenski nie przyjedzie do Gdańska? Były ambasador: Poczuł się urażony, bał się pytań

Choć strona ukraińska wciąż oficjalnie nie potwierdziła tej decyzji, kulisy sprawy ujawnił były ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki. W rozmowie na antenie RMF24 dyplomata zasugerował, że decyzja zapadła wcześniej, niż mogło się wydawać.

Decyzja zapadła jeszcze przed ruchem Nawrockiego

Jak przekazał Cichocki, rezygnacja Zełenskiego z wizyty w Gdańsku miała zostać podjęta jeszcze zanim prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu mu Orderu Orła Białego. – Według moich informacji decyzja o nieprzyjechaniu do Gdańska zapadła, zanim prezydent Nawrocki zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego – mówił były ambasador.

Zdaniem Cichockiego prezydent Ukrainy odebrał działania Nawrockiego bardzo osobiście. – Poczuł się urażony decyzją prezydenta Nawrockiego i nie zamierza ustępować w sprawach tożsamościowych – powiedział. Były ambasador sugerował też, że wizyta w Polsce mogłaby postawić Zełenskiego w trudnej sytuacji. – Mógłby tutaj zostać narażony na trudne pytania. Jeśli polityk nie ma nic konstruktywnego do powiedzenia, lepiej, żeby wziął pauzę – ocenił.

Cichocki zwraca uwagę, że po obu stronach zabrakło skutecznej komunikacji. Jego zdaniem konflikt można było wygasić wcześniej, zanim przerodził się w otwarty spór dyplomatyczny. – Widzę, że strony nadal sobie czynią zarzuty i to nie pomaga. Zmarnowaliśmy ten czas – podkreślił.

Nawrocki poza konferencją

Tymczasem jak wynika z informacji ujawnionych w poniedziałek przez otoczenie prezydenta, Karol Nawrocki nie został zaproszony na konferencję w Gdańsku. Jak się okazuje, zaproszenia do zagranicznych partnerów miały być wysyłane wspólnie przez premiera Donalda Tuska i Wołodymyra Zełenskiego. Jak przekazał w poniedziałek szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, do Pałacu Prezydenckiego takie zaproszenie nigdy nie trafiło. – Prezydent Karol Nawrocki nie został zaproszony, więc nie wybiera się na imprezę, na którą nie został zaproszony przez pana premiera Donalda Tuska – mówił Przydacz.

W konsekwencji na konferencji nie pojawi się także żaden z wysokich urzędników Kancelarii Prezydenta.

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