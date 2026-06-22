Zełenski przyjedzie do Gdańska? "Nikt tu nie robi jakiejś łaski"
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Zełenski przyjedzie do Gdańska? "Nikt tu nie robi jakiejś łaski"

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski Źródło: PAP / Vladyslav Musiienko
Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy odbędzie się w tym tygodniu w Gdańsku. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oceniła, że "obecność Wołodymyra Zełenskiego to jest interes obu stron, także Ukraińców".

Polska jest tegorocznym gospodarzem Ukraine Recovery Conference (URC 2026). To spotkanie przywódców państw wspierających Ukrainę oraz ministrów, inwestorów i przedstawicieli firm zainteresowanych inwestowaniem w odbudowę Ukrainy, które odbywa się co roku.

Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku

Celem konferencji jest mobilizacja i skoordynowanie działań służących odbudowie kraju. W poprzednich latach Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy odbywała się w: Rzymie, Berlinie, Londynie i Lugano.

URC 2026 odbędzie się w czwartek i piątek w Gdańsku. Organizatorami konferencji są Polska i Ukraina.

Zełenski przyjedzie do Gdańska?

Nie wiadomo, czy weźmie w niej udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, ponieważ dotychczas nie potwierdził swojej obecności.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, przewodnicząca Polski 2050, minister funduszy i polityki regionalnej, przyznała w Radiu ZET, iż "wiemy wszyscy to samo, że jest zawahanie w tej sprawie, nie wiadomo do końca, czy Wołodymyr Zełenski przyleci na konferencję w sprawie odbudowy Ukrainy".

– Obecność Wołodymyra Zełenskiego to jest interes obu stron, także Ukraińców. Nikt tu nie robi jakiejś łaski, to są pieniądze zbierane na odbudowę Ukrainy i pierwszy to prezydent Ukrainy powinien być zainteresowany, by delegacje międzynarodowej widziały zainteresowanie Ukrainy ich udziałem – oceniła.

Zdaniem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz "nieobecność Wołodymyra Zełenskiego będzie strzałem w kolano, przede wszystkim własne", ale "dla Polski też to będzie niezręczne".

Zełenski stracił Order Orła Białego po swojej szokującej decyzji

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił w piątek, że zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku.

Wołodymr Zełenski stracił Order Orła Białego, ponieważ pod koniec maja nadał imię "Bohaterów UPA" ukraińskiej jednostce wojskowej.

W sobotę prezydent Ukrainy poinformował, że odesłał Order Orła Białego pocztą.

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Źródło: DoRzeczy.pl / radiozet.pl
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