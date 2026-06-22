Zełenski przyjedzie do Gdańska? "Nikt tu nie robi jakiejś łaski"

Polska jest tegorocznym gospodarzem Ukraine Recovery Conference (URC 2026). To spotkanie przywódców państw wspierających Ukrainę oraz ministrów, inwestorów i przedstawicieli firm zainteresowanych inwestowaniem w odbudowę Ukrainy, które odbywa się co roku.

Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku

Celem konferencji jest mobilizacja i skoordynowanie działań służących odbudowie kraju. W poprzednich latach Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy odbywała się w: Rzymie, Berlinie, Londynie i Lugano.

URC 2026 odbędzie się w czwartek i piątek w Gdańsku. Organizatorami konferencji są Polska i Ukraina.

Zełenski przyjedzie do Gdańska?

Nie wiadomo, czy weźmie w niej udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, ponieważ dotychczas nie potwierdził swojej obecności.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, przewodnicząca Polski 2050, minister funduszy i polityki regionalnej, przyznała w Radiu ZET, iż "wiemy wszyscy to samo, że jest zawahanie w tej sprawie, nie wiadomo do końca, czy Wołodymyr Zełenski przyleci na konferencję w sprawie odbudowy Ukrainy".

– Obecność Wołodymyra Zełenskiego to jest interes obu stron, także Ukraińców. Nikt tu nie robi jakiejś łaski, to są pieniądze zbierane na odbudowę Ukrainy i pierwszy to prezydent Ukrainy powinien być zainteresowany, by delegacje międzynarodowej widziały zainteresowanie Ukrainy ich udziałem – oceniła.

Zdaniem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz "nieobecność Wołodymyra Zełenskiego będzie strzałem w kolano, przede wszystkim własne", ale "dla Polski też to będzie niezręczne".

Zełenski stracił Order Orła Białego po swojej szokującej decyzji

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił w piątek, że zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku.

Wołodymr Zełenski stracił Order Orła Białego, ponieważ pod koniec maja nadał imię "Bohaterów UPA" ukraińskiej jednostce wojskowej.

W sobotę prezydent Ukrainy poinformował, że odesłał Order Orła Białego pocztą.

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