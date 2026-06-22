Tusk i Zełenski pominęli Nawrockiego. Prezydent nie otrzymał zaproszenia

Polska jest tegorocznym gospodarzem Ukraine Recovery Conference (URC 2026). To doroczne spotkanie przywódców państw wspierających Ukrainę oraz ministrów, inwestorów i przedstawicieli firm zainteresowanych inwestowaniem w odbudowę Ukrainy.

Celem konferencji jest mobilizacja i skoordynowanie działań służących odbudowie kraju. W poprzednich latach Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy odbywała się w: Rzymie, Berlinie, Londynie i Lugano.

URC 2026 odbędzie się w czwartek i piątek w Gdańsku. Organizatorami konferencji są Polska i Ukraina.

Tusk i Zełenski nie zaprosili Nawrockiego na Konferencję na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku

Wirtualna Polska informuje, że prezydent Karol Nawrocki otrzymał zaproszenia na Konferencję Odbudowy Ukrainy.

– Z tego, co wiemy, zaproszenia były wysyłane z podpisami Tuska i Zełenskiego. Prezydent takiego zaproszenia nie otrzymał – powiedział serwisowi polityk z otoczenia prezydenta.

Z tego powodu nikogo z Kancelarii Prezydenta RP, przynajmniej jeśli chodzi o te najbardziej eksponowane stanowiska urzędnicze, nie należy się spodziewać na konferencji w Gdańsku.

– Wartość tej konferencji jest nieco przesadzona. To kolejna konferencja, która odbywa się raz w roku w różnych miastach. Do tej pory głównie chodziło o popieranie Ukrainy i zbieranie środków na wsparcie. O przyszłej odbudowie Ukrainy mało się tam mówiło. Tam nie ma podpisywania wielkich umów i kontraktów – stwierdził współpracownik prezydenta Karola Nawrockiego.

Skandaliczna decyzja Zełenskiego. Stracił Order Orła Białego

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił w piątek, że zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku.

To konsekwencja nadania przez Wołodymyra Zełenskiego imienia "Bohaterów UPA" ukraińskiej jednostce wojskowej. Doszło do tego pod koniec maja.

Wołodymyr Zełenski przekazał w sobotę, że odesłał Order Orła Białego pocztą.

Czytaj też:

Zełenski kłamał ws. spotkania z Nawrockim? "Strona ukraińska się wycofała"Czytaj też:

Zełenski przerywa milczenie. Zareagował na decyzję Nawrockiego o odebraniu orderu