Nawrocki nie został zaproszony przez Tuska. "Nie wybiera się na imprezę"

Polska jest tegorocznym gospodarzem Ukraine Recovery Conference (URC 2026). To doroczne spotkanie przywódców państw wspierających Ukrainę oraz ministrów, inwestorów i przedstawicieli firm zainteresowanych inwestowaniem w odbudowę Ukrainy.

Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku

Celem konferencji jest mobilizacja i skoordynowanie działań służących odbudowie kraju. W poprzednich latach Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy odbywała się w: Rzymie, Berlinie, Londynie i Lugano.

URC 2026 odbędzie się w czwartek i piątek w Gdańsku. Organizatorami konferencji są Polska i Ukraina.

Nie wiadomo, czy weźmie w niej udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, ponieważ dotychczas nie potwierdził swojej obecności.

Nawrocki nie weźmie udziału w konferencji. Tusk i Zełenski nie zaprosili prezydenta

Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, pytany przez dziennikarzy, czy prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w konferencji w Gdańsku, poinformował, że Karol Nawrocki nie otrzymał zaproszenia na Konferencję na Rzecz Odbudowy Ukrainy.

Prezydencki minister przekazał, że według jego wiedzy na wydarzenie zaproszenia do partnerów zagranicznych wspólnie wystosowywali premier Donald Tusk i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

– Prezydent Karol Nawrocki nie został zaproszony, więc (…) nie wybiera się na imprezę, na którą nie został zaproszony przez pana premiera Donalda Tuska. Nie wybiera się też żaden z podległych mu urzędników z uwagi na brak zaproszeń – wyjaśnił.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej wyraził przy tym nadzieję, że podczas tegorocznej edycji wydarzenia, Donald Tusk skoncentruje się na „interesie Polski, aniżeli tylko na zbieraniu pieniędzy dla Wołodymyra Zełenskiego”.

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