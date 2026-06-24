Kolejny gest ze strony Zełenskiego w stronę Polski. Pełczyńska-Nałęcz: Ogromny błąd

Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy odbędzie się w czwartek i piątek w Gdańsku. Organizatorami konferencji są Polska i Ukraina. Ukrainę reprezentować będzie premier kraju Julia Swyrydenko wraz z delegacją. Dziennikarz TVN24 zapytał Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, czy prezydent Ukrainy wystawia premiera Donalda Tuska na pośmiewisko poprzez bojkot konferencji w Gdańsku.

- Przede wszystkim popełnia ogromny błąd, dlatego, że to dzisiaj Ukraina potrzebuje pieniądze na odbudowę i nie będąc na tej konferencji niejako wystawia na wyzwanie to, czego Ukraina potrzebuje, czyli pieniądze na odbudowę – powiedziała minister.

- Zdecydowanie sam sobie strzela w stopę, to jest totalnie niezrozumiałe, to jest kolejny błąd po tych błędach poprzednich, gdzie absolutnie fałszując prawdę historyczną gloryfikuje ugrupowanie, które owszem, kiedyś walczyło z Sowietami, ale przede wszystkim było zbrodniczym ugrupowaniem dokonującym ludobójstwa na Polakach - kontynuował.

Jej zdaniem Zełenski wyśmiał tym gestem wszystkie osoby, które wcześniej zapraszał na konferencję w Gdańsku. - A zaprosił je po to, bo Ukraina rujnowana przez Rosję potrzebuje pieniędzy i inwestycji i potrzebuje wiarygodności. Na początku się zaprasza, a potem się ma, za przeproszeniem, jakiś foch i się nie przyjeżdża, to jest mega niepoważne - mówił dalej.

Ukraine Recovery Conference w Gdańsku

Na spotkaniu ma być około 5 tys. gości: przywódców państw, polityków, przedstawicieli biznesu. Organizatorzy planują podpisanie kilkudziesięciu – a może nawet około stu – różnego rodzaju umów.

Wydarzenie będzie się koncentrować wokół pięciu zasadniczych wymiarów tematycznych, ze szczególnym naciskiem na sektory energetyki, infrastruktury krytycznej, logistyki oraz bezpieczeństwa i obronności. Chodzi o przygotowywanie ram finansowych oraz gospodarczych dla zaangażowania zachodniego i polskiego biznesu w naprawianie zniszczeń wojny zastępczej, jaka odbywa się obecnie na Ukrainie.

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