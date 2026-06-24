Cejrowski: Zełenskiemu nie należało dawać Orderu. Lisicki: To był czas miłości do Ukrainy

Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy odbędzie się w czwartek i piątek w Gdańsku. Organizatorami konferencji są Polska i Ukraina. Początkowo na wydarzenie miał przybyć Wołodymyr Zełenski. Jednak po wybuchu skandalu z nadaniem jednej z jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA" i odebraniem z tego powodu ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego, prezydent Ukrainy nie pojawi się w Polsce. Zamiast niego do Gdańska przyjedzie premier tego kraju Julia Swyrydenko.

Wydarzenie będzie się koncentrować wokół pięciu zasadniczych wymiarów tematycznych, ze szczególnym naciskiem na sektory energetyki, infrastruktury krytycznej, logistyki oraz bezpieczeństwa i obronności. Chodzi o przygotowywanie ram finansowych oraz gospodarczych dla zaangażowania zachodniego i polskiego biznesu w naprawianie zniszczeń wojny, jaka odbywa się obecnie na Ukrainie

Przypomnijmy, że prezydent Karol Nawrocki ogłosił w piątek, że zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku. To konsekwencja nadania przez Wołodymyra Zełenskiego imienia "Bohaterów UPA" ukraińskiej jednostce wojskowej.