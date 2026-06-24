Ukraińcy o konflikcie z Polską. Większość nie chce zmian

Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii (KIIS) przeprowadził sondaż, w którym zbadał podejście obywateli Ukrainy do sporu z Polską na temat UPA i gloryfikacji ukraińskiego nacjonalizmu. Temat ten wywołał gigantyczną awanturę dyplomatyczno-polityczną. W piątek prezydent RP Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego przywódcy Ukrainy. W odpowiedzi ukraińscy prezydenci i politycy zaczęli oddawać inne odznaczenia przyznane przez Warszawę.

Wyniki badań

Zdecydowana większość ankietowanych biorących udział w badaniu uznała, że "każdy kraj może mieć własne spojrzenie na historię i nie powinien ingerować w to, jak widzi ją inny kraj". Opcję tę wybrało 57 proc. respondentów biorących udział w badaniu.

Na drugim miejscu pojawiła się odpowiedź: "oba kraje powinny dążyć do wspólnego spojrzenia na wspólną historię poprzez wzajemne kompromisy i we wspólnych komisjach historyków, a nie polityków", na którą zagłosowało 33 proc. badanych.

Opcje konfrontacyjne wybrało niewielu ankietowanych. 4 proc. z nich stwierdziło, że "Polska powinna zmienić swoje stanowisko i zacząć przestrzegać ukraińskiej interpretacji wspólnej historii". 1 proc. pytanych oceniło natomiast, że "Ukraina powinna spełnić wszystkie wymagania Polski i ogólnie przestrzegać polskiej interpretacji wspólnej historii".

5 proc. respondentów nie wskazało konkretnej odpowiedzi.

Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii zauważa, że wyniki te nie odbiegają od wcześniejszych badań dotyczących historycznych sporów Polaków i Ukraińców przeprowadzanych w 2023 r. Również wtedy 55 proc. ankietowanych stwierdziło, że Kijów nie powinien koordynować polityki historycznej z Warszawą. Instytut wskazuje, że większość Ukraińców twardo stoi na stanowisku nieingerencji we wzajemne interpretacje historyczne. "Uważają, że Ukraina nie powinna dyktować Polsce, jak powinna postrzegać ukraińskich bohaterów, ale i inne państwa nie powinny narzucać swojej wizji przeszłości Ukrainie" – czytamy.

Czytaj też:

Żona Zełenskiego odwołuje przyjazd do PolskiCzytaj też:

Kolejny gest ze strony Zełenskiego w stronę Polski. Pełczyńska-Nałęcz: Ogromny błąd