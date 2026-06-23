Kulisy decyzji Nawrockiego. Rzecznik prezydenta ujawnia

Prezydent RP ogłosił w piątek, że zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego Zełenskiemu, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku. To konsekwencja nadania przez ukraińskiego przywódcę imienia "Bohaterów UPA" jednostce wojskowej.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, zapytany we wtorek na antenie TVN24, czy Karol Nawrocki podjął decyzję ze świadomością, że może zniweczyć zbliżającą się konferencję w Gdańsku (25-26 czerwca) poświęconą odbudowie Ukrainy, rzecznik prezydenta odparł, że "to nie ma żadnego wpływu".

– Zawsze można powiedzieć, że jest dobry albo zły moment (…) Uważam, że to był dobry moment – oświadczył, odnosząc się do terminu odebrania odznaczenia ukraińskiemu prezydentowi.

Leśkiewicz: Prezydent Nawrocki wyraźnie to zapowiadał

Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, odniósł się do sprawy również we wtorkowej audycji Radia Zet.

– Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego zapadła w piątek, po trzech tygodniach oczekiwania na reakcję strony ukraińskiej – podkreślił przedstawiciel Pałacu Prezydenckiego.

Jak zaznaczył Leśkiewicz, "Nawrocki wyraźnie zapowiadał, że podejmie decyzję o odebraniu orderu, jeśli Ukraina nie zmieni swojego zdania". – Zapowiadał to na początku w maju, po tym jak zapadła decyzja o nadaniu imienia UPA – dodał.

Rzecznik prezydenta: To decyzja Wołodymyra Zełenskiego

– Ukraina dwa razy zabiegała o rozmowę z Pałacem Prezydenckim, najpierw telefonicznie, potem osobiście, ale to Ukraińcy zakończyli te negocjacje i nie chcieli z nami rozmawiać, my byliśmy otwarci na rozmowy – powiedział rzecznik prezydenta. Rafał Leśkiewicz podkreślił, że "prezydent podjął decyzję nie pod wpływem emocji, dał czas Ukrainie, naszym partnerom".

Przedstawiciel Pałacu Prezydenckiego odniósł się również do konferencji w Gdańsku, na której ostatecznie nie pojawi się Wołodymyr Zełenski. – Na konferencję zapraszał z premierem Tuskiem prezydent Zełenski. To jego decyzja, że nie przyjedzie do Polski – stwierdził rzecznik prezydenta.

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