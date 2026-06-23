"Na tym kończmy sprawę". Rzecznik prezydenta ogłasza

– Skoro prezydent Wołodymyr Zełenski podjął decyzję o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia UPA, prezydent Karol Nawrocki odebrał Order Orła Białego – tłumaczył Leśkiewicz we wtorek (23 czerwca) w TVN24. – Zastosowaliśmy zasadę wzajemności i na tym kończymy tę sprawę – dodał.

Zapytany, czy Karol Nawrocki podjął decyzję ze świadomością, że może zniweczyć zbliżającą się konferencję w Gdańsku (25-26 czerwca) poświęconą odbudowie Ukrainy, rzecznik prezydenta odparł, że "to nie ma żadnego wpływu".

– Zawsze można powiedzieć, że jest dobry albo zły moment (…) Uważam, że to był dobry moment – oświadczył, odnosząc się do terminu odebrania odznaczenia ukraińskiemu prezydentowi

Jak tłumaczył Leśkiewicz, "równo trzy tygodnie po decyzji prezydenta Zełenskiego, w obliczu iluś tam prób nawiązania kontaktu ze strony ukraińskiej i zakończenia tych prób kontaktu, wobec braku reakcji ze strony pana prezydenta Wołodymyra Zełenskiego pan prezydent (Nawrocki – red.) podjął decyzję, którą zapowiedział trzy tygodnie wcześniej".

Zastrzegł, że pomoc Ukrainie jest czymś innym niż kwestie historyczne.

Order Zełenskiego wrócił do Kancelarii Prezydenta

Decyzja o pozbawieniu Zełenskiego najwyższego polskiego odznaczenia została ogłoszona w piątek (19 czerwca). Następnego dnia prezydent Ukrainy poinformował, że order wróci do Warszawy kurierem.

Przesyłka dotarła do Kancelarii Prezydenta w poniedziałek (22 czerwca), co potwierdził Leśkiewicz. Jak dodał, zgodnie z przepisami musi też nastąpić opublikowanie w Monitorze Polskim postanowienia prezydenta w tej sprawie z kontrasygnatą premiera.

W geście solidarności z Zełenskim swoje ordery zwrócili byli prezydenci Ukrainy: Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko.

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