Nawrocki odebrał order Zełenskiemu. Propozycja nadania nowego

"My, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, nadajemy Obywatelski Order Przyszłości prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu oraz narodowi ukraińskiemu" – czytamy na portalu Sestry.eu.

Opublikowany w serwisie projekt odznaczenia przedstawia polskie godło narodowe w ukraińskich barwach, umieszczone na biało-czerwonej wstążce. Jego autorem jest polski grafik Szymon Szymankiewicz.

Nawrocki odebrał Zełenskiemu najwyższe polskie odznaczenie

Społeczny order dla prezydenta Ukrainy to odpowiedź na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, który w piątek (19 czerwca) odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego. W tle jest nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA".

Według inicjatorów akcji nadania Zełenskiemu "obywatelskiego" odznaczenia, decyzja Nawrockiego "pokazuje, jak działa rosyjska pułapka". "Polska prawica rozpoczęła kampanię przed wyborami parlamentarnymi i bezwzględnie wykorzystuje tragedię wołyńską w celach politycznych. Politycy spierają się o 1943 rok, podczas gdy w 2026 roku w Ukrainie wciąż giną ludzie" – argumentują.

"Polski prezydent i jego ekipa dostarczają paliwa rosyjskiej propagandzie. Dla partyjnych zysków kłócą się o umarłych, ignorując realia wojny, hybrydowe zagrożenie i rosyjski sabotaż na terytorium Polski" – napisano.

"Dlatego jako obywatele RP nadajemy własny order. Robimy to oddolnie. Pokazujemy w ten sposób, że wielu Polaków nie da się skłócić z Ukraińcami. Pomagaliśmy i będziemy pomagać. Nie potrzebujemy zgody polityków, aby zachowywać się przyzwoicie wobec innych ludzi" – przekonują pomysłodawcy projektu "Ciepło z Polski dla Kijowa", którzy zimą zebrali ponad 11 mln zł na generatory prądu dla Ukrainy.

Obywatelski Order Przyszłości dla prezydenta Ukrainy. Kto się podpisał?

Obecnie prowadzą w internecie zbiórkę podpisów pod inicjatywą, dzięki której Zełenski ma otrzymać społeczne odznaczenie. Podpisali się pod nią m.in. Bartosz Kramek, Natalia Panczenko, Agnieszka Holland, Bogdan Borusewicz, Jarosław Kurski, Jolanta Pieńkowska, Seweryn Blumsztajn, Wojciech Czuchnowski i Adam Michnik.

Order Orła Białego Zełenski odesłał Nawrockiemu przesyłką kurierską. Polskich odznaczeń zrzekli się także byli prezydenci Ukrainy: Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko.

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