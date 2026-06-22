Zełenski porównał Nawrockiego do Orbana. "Źle się to skończy"

W niedzielnym wywiadzie dla stacji telewizyjnej TSN Wołodymyr Zełenski odniósł się do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu mu Orderu Orła Białego. – Widzę w tym wyłącznie proces wyborczy. Prezydent Karol Nawrocki walczy o pozycję swojej partii wobec premiera Tuska. Nie mamy z tym nic wspólnego, to ich wewnętrzna sprawa – przekonywał.

Prezydent Ukrainy uważa, że polski przywódca prowadzi wewnętrzną walkę polityczną, podsycając negatywne emocje wobec Ukraińców. – To jest to samo, co robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy – oznajmił Zełenski. Zaznaczył, że "na nienawiści nie można osiągać politycznych korzyści, ponieważ w dłuższej perspektywie prowadzi to do pogorszenia relacji między narodami".

Zełenskim o prezencie od Nawrockiego: Teraz mówię o tym otwarcie

Zełenski przypomniał również, że podczas pierwszego spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim w Polsce, do którego doszło 19 grudnia 2025 r., otrzymał w prezencie książkę poświęconą rzezi wołyńskiej. – Przyjechałem do niego, a jego prezentem dla mnie przy powitaniu była książka o tragedii wołyńskiej. Nigdy o tym nie mówiłem. Nie mówiłem o tym ludziom. Spokojnie z tym żyłem. Teraz mówię o tym otwarcie, ponieważ [Nawrocki – przy. red.] podejmuje działania, które uważam za niewłaściwe – powiedział ukraiński przywódca.

Książka, o której mówił Zełenski, to publikacja Instytutu Pamięci Narodowej. Chodzi o "Dokumenty Zbrodni Wołyńskiej", dwutomowe opracowanie, które ukazało się w 2023 r., kiedy Karol Nawrocki był prezesem IPN. Ma ono formę zeznań, które – według Instytutu – w większości zostały uwiarygodnione własnoręcznym podpisem naocznego świadka lub adnotacją o źródle informacji.

Ludobójstwo na Polakach

Ukraińska Powstańcza Armia (UPA), która była zbrojnym ramieniem Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), jest odpowiedzialna za ludobójstwo dokonane na Polakach na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1943-1945.

Ludobójstwo wymierzone przeciwko ludności polskiej było szczegółowo zaplanowane, przeprowadzone według odgórnych rozkazów. Pierwsze z nich brzmiały, aby mordować jedynie mężczyzn w wieku od 16 do 60 lat, jednak od początku nikt tego nie przestrzegał. Kolejne dyrektywy mówiły o likwidacji całego "elementu polskiego", bez względu na płeć i wiek.

Większość historyków szacuje, że w wyniku brutalnych czystek etnicznych zginęło od 80 tys. do 120 tys. Polaków. Jednak precyzyjna liczba ofiar nie jest możliwa do ustalenia ze względu na brak pełnej dokumentacji i charakter zbrodni.

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