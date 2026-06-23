"Prezydent wybrał drogę eskalacji". Polityk PSL o decyzji Nawrockiego

Prezydent RP ogłosił w piątek, że zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego Zełenskiemu, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku. To konsekwencja nadania przez ukraińskiego przywódcę imienia "Bohaterów UPA" jednostce wojskowej.

Na odebranie Orderu Orła Białego Zełenskiemu zareagowali czołowi ukraińscy politycy. Polskich odznaczeń państwowych zrzekli się: minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa, a także ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Teraz do wspomnianego grona dołączył Leonid Kuczma. Były prezydent Ukrainy zrzekł się najwyższego polskiego odznaczenia państwowego, Orderu Orła Białego, które w 1997 roku otrzymał z rąk ówczesnego prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

Paszyk: Nie byłoby całej sytuacji, gdyby nie nieprzemyślana decyzja o gloryfikacji UPA

Do sprawy odniósł się szef klubu parlamentarnego PSL Krzysztof Paszyk.

– Reakcja prezydenta Nawrockiego mogła być nieco inna – bardziej oparta na dialogu. Natomiast prezydent i jego otoczenie wybrał drogę eskalacji. Nie wiem, czy to jest najlepsza droga. Łączą nas wspólne interesy, bezpieczeństwo. To jest coś, co nas powinno łączyć – powiedział były minister rozwoju i technologii.

Polityk, zapytany o reakcję Wołodymyra Zełenskiego, który odesłał order do Warszawy, odpowiedział: "Jest to akcja-reakcja".

Krzysztof Paszyk podkreślił, że "nie byłoby całej sytuacji, gdyby nie nieprzemyślana decyzja o gloryfikacji bohaterów UPA i nadanie właśnie ich imieniem jednej z jednostek wojskowych". – To przez tą sytuację mamy dzisiaj wielki znak zapytania nad naszymi relacjami – dodał.

"Scenariusz, który niezwykle cieszy Putina"

Parlamentarzysta stwierdził, że "jesteśmy na ścieżce eskalacyjnej".

– To nie jest dobre, bo bez względu na to, jakie dzisiaj miejsce na scenie politycznej zajmujemy, to jest to scenariusz, który niezwykle cieszy Putina. Skłócenie Polski z Ukrainą to jest coś, co dzisiaj powoduje na Kremlu wielką radość i z tego trzeba wyciągnąć wnioski. Musimy jako cała klasa polityczna tą lekcję odrobić – ocenił Paszyk.

Jednocześnie szef klubu PSL zaznaczył, że "jeśli emocje opadną i w sposób spokojny spojrzymy, co leży w żywotnym interesie Ukrainy, a co leży w żywotnym interesie Polski", to "jest możliwość powrotu do normalizacji tych relacji".

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