Kolejny czołowy ukraiński polityk odwołuje wizytę w Polsce

Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy odbędzie się w czwartek i piątek w Gdańsku. Organizatorami konferencji są Polska i Ukraina. Ukrainę reprezentować będzie premier kraju Julia Swyrydenko.

Jedną z części wydarzenia miało być wspólne posiedzenie polskiego i ukraińskiego parlamentu. W sesji mieli wziąć udział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefańczuk. Jak się okazuje, przedstawiciel Ukrainy odwołał swój przyjazd. Z tego powodu w Gdańsku nie pojawi się również szef polskiego parlamentu. Zastąpi go szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec.

Jak informuje Wirtualna Polska, sesja obu izb odbędzie się pod przewodnictwem wicemarszałek Moniki Wielichowskiej oraz jej odpowiedniczki Oleny Kondratiuk. Będzie to wydarzenie zamknięte dla mediów i opinii publicznej.

Zełenski odwołuje wizytę w Gdańsku

Polska jest tegorocznym gospodarzem Ukraine Recovery Conference (URC 2026). To odbywające się co roku spotkanie przywódców państw wspierających Ukrainę oraz ministrów, inwestorów i przedstawicieli firm zainteresowanych inwestowaniem w odbudowę Ukrainy.

Celem konferencji jest mobilizacja i skoordynowanie działań służących odbudowie kraju. W poprzednich latach Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy odbywała się w: Rzymie, Berlinie, Londynie i Lugano.

W wydarzeniu miał wziąć udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jednak po decyzji prezydenta Polski Karola Nawrockiego o odebraniu mu Orderu Orła Białego, Zełenski odwołał swój przyjazd.

Przypomnijmy, że odebranie ukraińskiemu przywódcy najważniejszego polskiego odznaczenia to konsekwencja decyzji Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA". Po skandalu, jaki wybuchł w Polsce po ujawnieniu tej informacji, Zełenski próbował tłumaczyć, że jego decyzja była jedynie spełnieniem woli żołnierzy oddziału, którzy wskazali banderowców jako swoich patronów.

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