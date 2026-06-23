"Zełenski wystawił Tuska na pośmiewisko". Mocny głos z Pałacu Prezydenckiego

Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy odbędzie się w czwartek i piątek w Gdańsku. Organizatorami konferencji są Polska i Ukraina.

Początkowo na wydarzenie miał przybyć Wołodymyr Zełenski. Jednak po wybuchu skandalu z nadaniem jednej z jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA" i odebraniem z tego powodu ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego, prezydent Ukrainy nie pojawi się w Polsce. Zamiast niego do Gdańska przyjedzie premier tego kraju Julia Swyrydenko.

Mocny komentarz Przydacza

Sprawę skomentował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Współpracownik Karola Nawrockiego przypomniał, że gospodarzami wydarzenia mieli być premier Donald Tusk oraz prezydent Zełenski. Po rezygnacji tego drugiego, szef polskiego rządu został "wystawiony na pośmiewisko".

"Zaproszenia na Konferencję do Gdańska były wspólnie podpisane przez premiera Tuska i prezydenta Zelenskiego. Obaj mieli więc być gospodarzami i przyjmować gości. Prezydent Ukrainy, mimo zaproszenia już gości, rezygnuje z udziału i wystawia tym samym premiera Tuska na pośmiewisko. Nie mam żadnej satysfakcji z tego, że Premier Rzeczypospolitej jest upokarzany na arenie międzynarodowej. W przypadku tego premiera nie jest to niestety pierwszy raz" – napisał Przydacz.

Przypomnijmy, że Polska jest tegorocznym gospodarzem Ukraine Recovery Conference (URC 2026). To odbywające się co roku spotkanie przywódców państw wspierających Ukrainę oraz ministrów, inwestorów i przedstawicieli firm zainteresowanych inwestowaniem w odbudowę Ukrainy.

Celem konferencji jest mobilizacja i skoordynowanie działań służących odbudowie kraju. W poprzednich latach Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy odbywała się w: Rzymie, Berlinie, Londynie i Lugano.

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