"Dziwadło", "Jaś Fasola na haju". Amerykański polityk sypie gromy na Zełenskiego

Jak donosi "The Guardian", powołując się na autorów książki, w rozmowach z innymi prominentnymi amerykańskimi politykami Bessent nazwał ukraińskiego przywódcę "małym dziwadłem”, "dzieckiem specjalnej troski” i "Jasiem Fasolą na haju”. Polityk miał też przekonywać Donalda Trumpa, aby ten nie zapraszał Zełenskiego do Gabinetu Owalnego.

Mocne słowa o prezydencie Ukrainy

Autorzy twierdzą, że Bessent sprzeciwiał się negocjacjom z Kijowem przed podpisaniem umowy o prawach do ukraińskich złóż mineralnych. Pomimo ostrzeżeń, ostatecznie doszło do spotkania między Trupem a Zełenskiem w Waszyngtonie 28 lutego 2025 roku. Rozmowy skończyły się publiczną kłótnią, podczas której Donald Trump i wiceprezydent J.D. Vance oskarżyli Zełenskiego o brak wdzięczności za amerykańskie wsparcie i skrytykowali jego zachowanie.

Jak zauważają autorzy książki, napięcie zaczęło rosnąć po tym, jak prezydent Ukrainy nalegał na uzyskanie gwarancji bezpieczeństwa. To zirytowało część Amerykanów. Po fiasku negocjacji Bessent stwierdził w komentarzu dla Bloomberga, że Zełenski popełnił poważny błąd dyplomatyczny



Publikacja opisuje także negocjacje sekretarza skarbu USA w Kijowie, podczas których sekretarz skarbu próbował przekonać Ukraińców do podpisania umowy o minerałach. Rozmowy miały przebiegać w napiętej atmosferze, a dyskusje były bardzo gwałtowne.

Nowa książka "Regime Change”, opisująca pierwsze 14 miesięcy drugiej kadencji Donalda Trumpa, przytacza jego komentarze na temat Ukrainy wygłoszone podczas zamkniętego spotkania w Gabinecie Owalnym. Według książki, Trump stwierdził, że nie uważa się za wielkiego fana Ukrainy, a następnie wspomniał o sukcesach Ukrainek w międzynarodowych konkursach piękności.

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