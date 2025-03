Trump uderza w Zełenskiego. "Ameryka nie będzie tego dłużej tolerować"

"To najgorsze oświadczenie, jakie mógł złożyć Zełenski. Ameryka nie będzie tego dłużej tolerować" – napisał Trump w poniedziałek na swojej platformie społecznościowej Truth Social.

Odniósł się w ten sposób do słów prezydenta Ukrainy, który powiedział, że porozumienie kończące wojnę między Ukrainą a Rosją "jest wciąż bardzo, bardzo odległe". Zełenski dodał, że nadal spodziewa się otrzymywania amerykańskiego wsparcia, pomimo napiętych stosunków z prezydentem USA.

"O tym właśnie mówiłem. Ten facet nie chce pokoju, dopóki ma poparcie Ameryki. Tymczasem Europa na spotkaniu z Zełenskim stanowczo stwierdziła, że nie jest w stanie tego zrobić bez USA" – podkreślił Trump, nawiązując do niedzielnego szczytu europejskich przywódców w Londynie.

Amerykański prezydent stwierdził jednocześnie, że "prawdopodobnie nie jest to zbyt dobre oświadczenie, jeśli chodzi o pokazanie swojej siły Rosji". "Co oni sobie myślą?" – napisał w mediach społecznościowych.

Trump i Zełenski pokłócili się przed kamerami. Rozmowy zostały zerwane

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył w piątek (28 lutego) do Białego Domu na spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem, które zakończyło się skandalem.

Podczas transmisji na żywo z Gabinetu Owalnego doszło do awantury między Zełenskim, Trumpem i wiceprezydentem USA J.D. Vance'em. Trump i Vance zarzucali Zełenskiemu, że nie jest wdzięczy za to, co robią dla jego kraju USA i że igra z III wojną światową.

– Nie jesteś w pozycji, by cokolwiek dyktować, nie okazujesz szacunku – powiedział do Zełenskiego Trump podczas kłótni na oczach całego świata.

Amerykański prezydent napisał po spotkaniu na swojej platformie społecznościowej Truth, że Zełenski "nie jest gotowy na pokój" i że "nie uszanował" Stanów Zjednoczonych. Podkreślił, że ukraiński prezydent "może wrócić, kiedy będzie gotowy na pokój".

Awantura w Białym Domu. Odwołana konferencja prasowa, nie ma umowy o minerałach

Zełenski opuścił Biały Dom przed czasem (według niektórych doniesień został wyrzucony), a zaplanowana wcześniej wspólna konferencja prasowa obu prezydentów została odwołana. Nie doszło również do podpisania umowy o minerałach, która miała być głównym punktem wizyty prezydenta Ukrainy w Waszyngtonie i zapewnić Kijowowi dalsze amerykańskie wsparcie potrzebne do obrony przed rosyjską inwazją.

