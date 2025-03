Przyspieszenie w sprawie szczytu Trump-Putin. Nieoficjalne doniesienia z USA

Stacja podała, powołując się na źródła, że trwają przygotowania do drugiej rundy rozmów rosyjsko-amerykańskich na temat przywrócenia wzajemnych stosunków. Ma się ona odbyć w ciągu kilku najbliższych tygodni.

12 lutego Trump przeprowadził rozmowę telefoniczną z Putinem, pierwszą od wybuchu wojny, a tydzień później delegacje Rosji i USA spotkały się w Arabii Saudyjskiej. W rozmowach nie uczestniczyli przedstawiciele Ukrainy. Kolejna runda negocjacji odbyła się 27 lutego w Turcji.

CNN: Przyspieszono szczyt Trump-Putin

Według źródeł CNN organizacja szczytu Trump-Putin przyspieszyła po tym, jak w piątek (28 marca) w Białym Domu doszło do kłótni między prezydentem USA i prezydentem Ukrainy. Wizyta zakończyła się dyplomatycznym skandalem, a Wołodymyr Zełenski opuścił Biały Dom (według niektórych doniesień został wyrzucony) wcześniej niż planowano.

Waszyngton odwołał wspólną konferencję prasową prezydentów USA i Ukrainy. Nie doszło również do podpisania umowy o minerałach, która miała być głównym punktem wizyty Zełenskiego w Waszyngtonie i zapewnić Kijowowi dalsze wsparcie ze strony Ameryki.

Awantura w Białym Domu. Prezydenci USA i Ukrainy pokłócili się przed kamerami

Wcześniej w Gabinecie Owalnym doszło do awantury między Zełenskim, Trumpem i wiceprezydentem USA J.D. Vance'em. Trump i Vance zarzucali Zełenskiemu, że nie jest wdzięczy za to, co robią dla jego kraju USA i że igra z III wojną światową.

– Nie jesteś w pozycji, by cokolwiek dyktować, nie okazujesz szacunku – powiedział do Zełenskiego Trump podczas kłótni, która była transmitowana przez media.

Amerykański prezydent napisał po spotkaniu na swojej platformie społecznościowej Truth Social, że Zełenski "nie jest gotowy na pokój" i że "nie uszanował" Stanów Zjednoczonych. Podkreślił, że ukraiński prezydent "może wrócić, kiedy będzie gotowy na pokój".

Czytaj też:

Co po kłótni z Trumpem powinien zrobić Zełenski? Szef NATO odpowiada