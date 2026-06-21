"Niesprawiedliwa decyzja Nawrockiego". Znany polityk oddaje polski order

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił w piątek, że zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku. To konsekwencja nadania przez ukraińskiego przywódcę imienia "Bohaterów UPA" jednostce wojskowej.

Na odebranie orderu zareagowali czołowi ukraińscy politycy. Polskich odznaczeń państwowych zrzekli się: minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa, a także ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Odznaczenie zwrócił też były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma. Teraz także Petro Poroszenko poinformował, że podjął taką samą decyzję.

Na swoim profilu na Facebooku napisał, że uważa decyzję prezydenta Polski Karola Nawrotskiego za "błędną” i "niesprawiedliwą wobec narodu ukraińskiego”.

"Zarówno w przypadku Zełenskiego, jak i moim, to nie głowy państw zostały odznaczone, ale Ukraińcy, nasi żołnierze, którzy bronią Ukrainy, Polski i całej Europy. Dlatego postanowiłem zwrócić Order Orła Białego. Dwa tygodnie temu obiecałem moim kolegom z rady pojednawczej, że podejmę ten krok, jeśli nie uda nam się przekonać prezydenta Nawrockiego, by nie podjął złej decyzji. Niestety, nie udało nam się” – zauważył Poroszenko.



W swoim wpisie polityk podkreślił, że jego decyzja nie jest skierowana przeciwko narodowi polskiemu. Dodał, że jest wdzięczny za pomoc, jakiej Polacy udzielili jego rodakom od początku wojny z Rosją.

Nawrocki tłumaczy swoją decyzję

W sobotę podczas obchodów Narodowego Dnia Powstań Śląskich w Grabówce (woj. śląskie), prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że prezydent każdego państwa "musi nieść na sobie odpowiedzialność za to co było, za to co jest dzisiaj i za to co będzie w przyszłości".

– Prezydent państwa odpowiada za przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Prezydent też jest od tego, aby mówić głosem tych, których już nie ma i którzy nie mogą przemawiać – powiedział.

– Jesteśmy dumnym narodem polskim i mamy swój próg bólu w sprawach, które dotyczą nas i naszych sojuszników i ten próg bólu został przekroczony, dlatego odebrałem prezydentowi Zełenskiemu Order Orła Białego – wyjaśnił Karol Nawrocki

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