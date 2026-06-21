"Pier**lić Polskę i Polaków". Tak Zełenski miał zareagować na ostrzeżenia dot. UPA

Na Kanale Zero pojawił się komentarz dziennikarki Arlety Bojke dotyczący prezydenta Ukrainy i jego zachowania pod tym, jak w Polsce wybuchł skandal związany z nadaniem jednej z jednostek ukraińskiego wojska imienia "Bohaterów UPA". Według relacji Bojke, która powołuje się na wypowiedź byłego deputowanego do Rady Najwyższej Ukrainy. Ihora Mosijczuka, Zełenski miał w skandalicznych słowach określić Polskę i Polaków.

– Kiedy przychodzono do Zełenskiego, tłumacząc mu, żeby nie nazywał tej ukraińskiej jednostki imieniem UPA, że to rozdrażni Polaków, to Wołodymyr Zełenski miał odpowiedzieć: "pierd*lić Polskę i Polaków" – mówi dziennikarka.

Nawrocki odbiera Zełenskiemu odznaczenie

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił w piątek, że zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku. To konsekwencja nadania przez Wołodymyra Zełenskiego imienia "Bohaterów UPA" ukraińskiej jednostce wojskowej.

– Prezydent Rzeczypospolitej jest wielkim mistrzem Orderu Orła Białego i ma obowiązek stać na straży honoru, tego najwyższego odznaczenia państwowego. Obowiązek ten spoczywa również na Kapitule Orderu Orła Białego. Dlatego wobec zgody prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy "Bohaterów UPA", po konsultacji z Kapitułą, podjąłem decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy – przekazał w piątek prezydent Karol Nawrocki.

Ukraińcy zwracają polskie ordery

W odpowiedzi na decyzję Nawrockiego szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar zrzekli się polskich orderów zasługi. Swoje oznaczenie zamierza też zwrócić szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha.

Były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma zrzekł się przyznanego mu w 1997 roku Orderu Orła Białego. Jego następca Wiktor Juszczenko, a także poprzednik prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Petro Poroszenko również podjęli decyzję o zrzeczeniu się najwyższego polskiego odznaczenia.

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