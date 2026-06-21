Najważniejsi francuscy politycy pokłócili się o Polskę. Padły mocne słowa

Eurodeputowany i lider francuskiego Zjednoczenia Narodowego Jordan Bardella odwiedził Polskę. W czwartek był w Sejmie, gdzie spotkał się z posłami Konfederacji, m.in. wicemarszałkiem Sejmu Krzysztofem Bosakiem. Politycy wspólnie złożyli również kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Później francuski polityk rozmawiał także z prezydentem Karolem Nawrockim.

"To była bardzo dobra rozmowa o przyszłości Europy, bezpieczeństwie oraz roli suwerennych państw we wspólnocie europejskiej" – podkreślił prezydencki minister Paweł Szefernaker.

Jak się okazało, wizyta w Polsce stałą się powodem kłótni Bardelli z liderem prezydenckiej partii Odrodzenie, Gabrielem Attalem.

Ostra wymiana zdań na temat Polski

Attal zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym stwierdził, że kilka godzin po spotkaniu z Bardellą, polski prezydent odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego. Kandydat na prezydenta Francji skwitował ten fakt stwierdzeniem, że jest to "logiczne" dla partii, która "w 2022 roku opowiadała się za sojuszem wojskowym z Rosją”.

W odpowiedzi Bardell zapytał, czy jego oponent popiera decyzję o nazwaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imieniem Bohaterów UPA. Zdaniem Bardelli takie stanowisko mogłoby poważnie skomplikować stosunki Francji z Polską i wywołać nieporozumienia ze strony Izraela.

"To absurdalne stanowisko, które może zrujnować relacje z Polską, państwem przyjaznym i słusznie oburzonym, a także z Izraelem, który już wyraził swój protest” – napisał.

Spór między Attalem a Bardellą szybko wyszedł poza tematy historyczne i stał się kolejnym epizodem wewnętrznej walki politycznej we Francji, gdzie kwestie poparcia dla Ukrainy i stosunku do Rosji pozostają jednymi z najbardziej drażliwych.

Dodaje, że pod wpisem Attala pojawiło się mnóstwo postów polskich polityków i dziennikarzy, którzy wskazywali na absurdalność zarzutów stawianych przez kandydata na prezydenta Francji.

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