"To zaszczyt spotkać prezydenta Polski". Spotkanie Bardella-Nawrocki

Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker napisał: "Polska i Francja mają wiele wspólnych wyzwań, a także wiele możliwości współpracy. Dziś w Warszawie prezydent Karol Nawrocki spotkał się z Jordanem Bardellą – francuskim europosłem i przewodniczącym Zjednoczenia Narodowego". "To była bardzo dobra rozmowa o przyszłości Europy, bezpieczeństwie oraz roli suwerennych państw we wspólnocie europejskiej" – podkreślił prezydencki minister.

Jordan Bardella wskazał z kolei, że "to zaszczyt spotkać prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Długa przyjaźń łączy Francję i Polskę, które dzielą liczne wspólne zmagania na europejskiej scenie. Aby zbudować nową europejską architekturę, której pragnie nasza wola, opartą na potędze, ochronie granic i wzroście gospodarczym, Polska jest dziś krajem nie do pominięcia".

Politycy odbyli spotkanie robocze. "Bogate wymiany na temat przyszłości Europy, bezpieczeństwa kontynentu wobec zagrożeń oraz koniecznej współpracy między naszymi dwoma krajami. Dzięki swojemu wzrostowi gospodarczemu, ochronie swoich granic czy też wysiłkom budżetowym w dziedzinie obrony, Polska jest dzisiaj jednym z najbardziej dynamicznych krajów Europy" – napisał w serwisie X lider Zjednoczenia Narodowego.

Spotkanie z Bosakiem

Wcześniej w czwartek Bardella odwiedził polski Sejm i spotkał się z politykami Konfederacji, m.in. z wicemarszałkiem Sejmu Krzysztofem Bosakiem. Politycy wspólnie złożyli kwiaty pod Grobem Nieznanego Żołnierza. – Wspólnie wyrażamy sprzeciw wobec przystąpienia Ukrainy do UE. Uważamy, że Ukraina nie spełnia standardów obowiązujących w UE, tworzy bardzo poważną i zupełnie niesprawiedliwą konkurencję gospodarczą dla sektorów, które są bardzo ważne w naszych krajach – powiedział podczas konferencji Bosak.

Jordan Bardella zostanie najprawdopodobniej kandydatem prawicowego Zjednoczenia Narodowego w przyszłorocznych wyborach prezydenckich we Francji – jeśli Marine Le Pen nie będzie mogła ubiegać się o to stanowisko ze względu na wyrok sądowy, który zostanie ogłoszony na początku lipca.

Czytaj też:

Wchodzi pakt migracyjny. Le Pen: Gdy wygramy, zorganizujemy referendum