"Nie potrzebujemy pośrednictwa". Szłapka stanowczo odpowiada Komisji Europejskiej

Paula Pinho, rzecznik prasowa Komisji Europejskiej, we wtorek poinformowała, że Komisja Europejska jest gotowa pośredniczyć w zażegnaniu sporu między Polską a Ukrainą.

Szłapka odpowiada na słowa rzecznik prasowej KE

Rzecznik rządu Adam Szłapka, został zapytany o te słowa na konferencji prasowej.

– Myślę, że w relacjach Polski z Ukrainą nie potrzebujemy pośrednictwa. Oczywiście sytuacja jest trudniejsza niż bywała wcześniej. (…) Myślę, że w interesie Polski i Ukrainy jest to, żeby ten spór deeskalować, mamy sporo razem do zrobienia – odpowiedział.

Ocenił przy tym, że Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy (URC 2026) w Gdańsku "może być wielką szansą dla Polski, dla Ukrainy i dla całej Europy".

Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku

Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy odbędzie się w czwartek i piątek w Gdańsku. Organizatorami konferencji są Polska i Ukraina. Ukrainę reprezentować będzie premier kraju Julia Swyrydenko.

Polska jest tegorocznym gospodarzem Ukraine Recovery Conference (URC 2026). To odbywające się co roku spotkanie przywódców państw wspierających Ukrainę oraz ministrów, inwestorów i przedstawicieli firm zainteresowanych inwestowaniem w odbudowę Ukrainy.

Celem konferencji jest mobilizacja i skoordynowanie działań służących odbudowie kraju. W poprzednich latach Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy odbywała się w: Rzymie, Berlinie, Londynie i Lugano.

Zełenski pozbawiony Orderu Orła Białego. To skutek jego oburzającej decyzji

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił w piątek, że zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku.

To konsekwencja nadania przez Wołodymyra Zełenskiego imienia "Bohaterów UPA" ukraińskiej jednostce wojskowej. Doszło do tego pod koniec maja.

W sobotę Wołodymyr Zełenski odesłał order pocztą. W poniedziałek odebrała go Kancelaria Prezydenta RP.

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