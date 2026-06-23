"Nie przyłożę ręki". Tusk zabrał głos w sprawie napięć między Polską a Ukrainą

Premier Donald Tusk powiedział we wtorek przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Ministrów, że "od wielu godzin pracujemy nad tym, aby minimalizować koszty i straty, jakie powstały wskutek decyzji prezydentów Ukrainy i Polski".

Tusk o napięciach między Polską a Ukrainą: Nie przyłożę ręki

– Zdaję sobie sprawę z nastrojów społecznych. Cały świat był pod wielkim wrażeniem ofiarności i otwartości Polaków, którzy udzielili pomocy setkom tysięcy uchodźców. Rozumiem nastroje, ale mając na uwadze strategiczne bezpieczeństwo Polski, nie przyłożę ręki do podsycania tych napięć. W długoterminowym interesie Polski jest budowanie relacji z Ukrainą na wizji przyszłości – stwierdził.

Szef rządu podkreślił, że "niezależnie od tego kto psuje nam robotę w Warszawie i Kijowie, konferencja w Gdańsku odbędzie się i wykonamy swoją robotę".

– Przygotowaliśmy 200 porozumień i umów, które zostaną zawarte w Gdańsku między polskimi a ukraińskimi firmami – powiedział Donald Tusk.

Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku

Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy odbędzie się w czwartek i piątek w Gdańsku. Organizatorami konferencji są Polska i Ukraina.

Polska jest tegorocznym gospodarzem Ukraine Recovery Conference (URC 2026). To doroczne spotkanie przywódców państw wspierających Ukrainę oraz ministrów, inwestorów i przedstawicieli firm zainteresowanych inwestowaniem w odbudowę Ukrainy.

Celem konferencji jest mobilizacja i skoordynowanie działań służących odbudowie kraju. W poprzednich latach Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy odbywała się w: Rzymie, Berlinie, Londynie i Lugano.

Według nieoficjalnych informacji w konferencji nie weźmie udziału Wołodymyr Zełenski. Będzie za to obecna premier Ukrainy Julia Swyrydenko.

Zełenski stracił Order Orła Białego na skutek skandalicznej decyzji

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił w piątek, że zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku.

To konsekwencja nadania przez Wołodymyra Zełenskiego imienia "Bohaterów UPA" ukraińskiej jednostce wojskowej. Doszło do tego pod koniec maja.

Wołodymyr Zełenski przekazał w sobotę, że odesłał Order Orła Białego pocztą.

W poniedziałek Kancelaria Prezydenta RP odebrała order odesłany przez prezydenta Ukrainy.

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