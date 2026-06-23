"Wszystko zaczyna się od błędnej decyzji". Kosiniak-Kamysz uderza w Zełenskiego

Premier Ukrainy Julia Swyrydenko poinformowała, że poprowadzi ukraińską delegację i pracę Ukrainy na URC-2026 w Gdańsku.

Kosiniak-Kamysz krytykuje Zełenskiego. "Wszystko zaczyna się od błędnej decyzji"

Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, szef MON i prezes PSL był pytany w Madrycie o nieobecność na Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

– Wszystko zaczyna się od błędnej decyzji prezydenta Zełenskiego i trudno to pominąć przy każdej wypowiedzi. Gdyby nie jego decyzja o nadaniu jednostce imienia "Bohaterów UPA", nie mielibyśmy takiej sytuacji dzisiaj – podkreślił.

Zdaniem szefa MON "moglibyśmy budować na gruncie przyjaźni, współpracy, gospodarki, obronności, bardzo silne relacje".

– Dalej chcemy je budować, bo to jest strategiczny, ważny interes dla Polski. Polska z Ukrainą przeciwko naszym wrogom, a nie wrogie nastawienie Ukrainy do Polski czy emocje wrogie z Polski do Ukrainy – dodał.

Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że prawda historyczna i upamiętnienie ofiar ludobójstwa na Wołyniu są "absolutnie konieczne".

– My szczerze powiedzieliśmy, co nas boli w tej decyzji prezydenta Zełenskiego, dzisiaj zbiera pokłosie tego. Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym. Przez swoją decyzję dzisiaj nie przyjeżdża na tą konferencję. My zrobimy wszystko, żeby efekty dla Polski, budowy bezpieczeństwa i współpracy z Ukrainą, gospodarcze były jak najlepsze. Ja wierzę, że po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój. Po tych emocjach znajdziemy wspólne rozwiązanie – powiedział.

W ocenie wicepremiera "dialog wciąż jest możliwy" oraz że „potrzebna jest refleksja po stronie ukraińskiej”.

Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku

Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy odbędzie się w czwartek i piątek w Gdańsku. Organizatorami konferencji są Polska i Ukraina.

Polska jest tegorocznym gospodarzem Ukraine Recovery Conference (URC 2026). To odbywające się co roku spotkanie przywódców państw wspierających Ukrainę oraz ministrów, inwestorów i przedstawicieli firm zainteresowanych inwestowaniem w odbudowę Ukrainy.

Celem konferencji jest mobilizacja i skoordynowanie działań służących odbudowie kraju. W poprzednich latach Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy odbywała się w: Rzymie, Berlinie, Londynie i Lugano.

Zełenski stracił Order Orła Białego po skandalicznej decyzji

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił w piątek, że zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku.

To konsekwencja nadania przez Wołodymyra Zełenskiego imienia "Bohaterów UPA" ukraińskiej jednostce wojskowej. Doszło do tego pod koniec maja.