"Odkleiły się od opinii większości Polaków". Głos z Pałacu

Prezydent RP ogłosił w piątek, że zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego Zełenskiemu, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku. To konsekwencja nadania przez ukraińskiego przywódcę imienia "Bohaterów UPA" jednostce wojskowej.

Na odebranie Orderu Orła Białego Zełenskiemu zareagowali czołowi ukraińscy politycy. Polskich odznaczeń państwowych zrzekli się: minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa, a także ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Teraz do wspomnianego grona dołączył Leonid Kuczma. Były prezydent Ukrainy zrzekł się najwyższego polskiego odznaczenia państwowego, Orderu Orła Białego, które w 1997 roku otrzymał z rąk ówczesnego prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

Bogucki: Środowiska liberalne i lewicowe odkleiły się od opinii większości Polaków

Jak wynika z badania firmy Res Futura, aż 74 proc. komentarzy w polskich mediach społecznościowych popierało decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego ukraińskiemu przywódcy Wołodymyrowi Zełenskiemu.

Do wyniku odniósł się w mediach społecznościowych szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki.

"Tym nielicznym, będącym w druzgocącej mniejszości, którzy w Polsce krytykują decyzję Prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu przypomnę, że relacje międzynarodowe z naszymi partnerami, nie tylko z Ukrainy, będą jedynie pozornie dobre, bez realnego znaczenia w sferze bezpieczeństwa i współpracy gospodarczej, jeżeli nie będą zbudowane na wzajemności, szacunku i prawdzie, a tych wszystkich trzech elementów zabrakło kiedy prezydent Ukrainy nadał jednostce wojskowej imię zbrodniarzy z UPA" – napisał prezydencki minister na portalu X.

"Jednocześnie ta sytuacja pokazuje jak część środowisk liberalnych i lewicowych tylko po to, żeby atakować Prezydenta RP, działa wbrew oczywistej polskiej racji stanu i jak te środowiska odkleiły się od opinii olbrzymiej większości Polaków" – dodał.

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